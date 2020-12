Continuez à faire l’histoire. Lionel Messi a établi un nouveau record dans sa carrière. À 49 minutes de la première moitié de l’affrontement contre Valence, le capitaine de la Barcelone semblait donner une pause à l’équipe de Koeman qui avait été surprise par la premier but de l’équipe ‘Che’. Cette annotation signifiait que l’Argentin a atteint Pelé en tant que meilleur buteur du même club.

Le capitaine de la boîte de culé était chargé d’exécuter la sanction maximale, qui avait été indiquée en faveur des locaux, après la faute de Gayá sur Griezmann. Bien qu’au début le juge de match ait montré au côté gauche le carton rouge, il a fini par changer sa décision (ce n’était que jaune), après vérification dans le VAR.

Bien que dans la première instance ‘Leo’ ait raté le penalty, il a été refait et dans le jeu suivant, il a réussi à marquer avec une tête. C’est ainsi qu’il a atteint 643 annotations avec le maillot qui l’a vu naître dans le football professionnel. Un exploit.

Barcelone vs. Valence: l’aperçu

Après avoir battu la Real Sociedad (2-1), les Catalans ont comblé l’écart au classement et affrontent désormais le choc face à Valence à six points de la première place, partagé entre l’équipe Txuri-Urdin, l’Atlético et le Real Madrid, qui ils sont à égalité avec les mêmes 26 points.

Barza veut encombrer encore plus la lutte pour le titre en enchaînant contre Valence leur troisième victoire consécutive en championnat, et montrer une fois de plus le bon match qu’ils ont montré contre le Real, après les doutes qui avaient engendré la timide victoire contre Levante ( 1-0) et le trébuchement de Cadix (2-1).

Pour conserver la meilleure version de l’équipe, il est probable que l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, pariera à nouveau sur le milieu de terrain Pedri González en tant que compagnon de Frenkie de Jong et Sergio Busquets au milieu. Encore plus, en tenant compte de la performance exceptionnelle du jeune canari contre le Real.

