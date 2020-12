Real Madrid et Barcelone pourrait concourir dans le marché des transferts de l’été 2021 par l’un des meilleurs joueurs du monde. On parle de Mohamed Salah, que malgré un contrat avec lui Liverpool jusqu’en 2023, il n’a pas exclu de signer pour l’un des plus grands de LaLiga Santander.

Dans une interview accordée au journal «AS», l’attaquant égyptien a expliqué qu’il ne pouvait pas assurer sa continuité dans l’actuel champion de Premier League. Selon l’ancien attaquant rom, la décision passe par le club d’Anfield. «Il est difficile de savoir combien de temps je serai là. Cela dépend du club », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses préférences concernant un éventuel changement d’équipe, Salah n’a pas hésité à faire l’éloge du Real Madrid et de Barcelone, clubs où il a déjà guéri en incorporation. Bien sûr, la star africaine affirme que pour le moment, il se concentre sur l’atteinte des objectifs avec Liverpool.

«Je pense que Madrid et Barcelone sont deux meilleurs clubs. Qui sait ce qui va se passer dans le futur, mais pour le moment je me concentre sur la victoire de nouveau en Premier League et en Ligue des champions avec Liverpool », a déclaré le« 11 »des« Reds ».

En revanche, Salah a fait le bilan des succès et des défaites de sa carrière, comme celui qu’il a subi en 2018 en finale de la Ligue des champions. La star de Liverpool n’a pas terminé ce match en raison d’une blessure à l’épaule causée par Sergio Ramos.

«Je pense que tout ce qui arrive à un joueur, comme la déception ou quelque chose du genre, vous rend plus fort dans votre future carrière. Mais ça, cette blessure, c’est un sujet clos pour moi, je n’y pense plus », a révélé la star de Liverpool.

Mohamed Salah est venu à Liverpool lors de la saison 2017-18 en provenance de Rome. Au cours de ses quatre saisons en tant que «Rouge», il a remporté la Ligue des champions, la Premier League et la Coupe du monde des clubs.

