Deuxième étape de la Rallye Dakar et encore des émotions fortes pour les candidats espagnols. Joan Barreda Il s’est habillé en héros après un premier jour négatif et a remporté le double butin, la scène et le leadership du général moto, tandis Carlos Sainz a perdu la première place en voiture, souffrant de problèmes de puissance dans son Mini, un grand jour de Nasser Al-Attiyah.

Joan Barreda Il a été le grand protagoniste espagnol de la deuxième journée du Dakar. Après avoir souffert ce dimanche, l’espoir national dans la catégorie moto s’est ressaisi, et en quoi, avec une brillante victoire partielle qui lui donne aussi la tête du classement général, devant l’Américain Brabec, champion de la dernière édition.

Outre la victoire partielle, Barreda prend la tête en raison de la mauvaise journée de Price, vainqueur dimanche, qui a perdu 32 minutes et a souffert de quelques problèmes qui ont commencé avec les conditions d’ouverture de la piste. Brabec, qui avait abandonné Barreda un quart d’heure la veille, est désormais le poursuivant le plus immédiat du pilote de Torreblanca, qui confirme sa candidature au podium et même à la victoire finale de la Dakar.

Adieu le leadership

Carlos SainzDe son côté, il n’a pas passé une bonne journée dans le rallye le plus difficile de la planète. Après son affichage dans la première étape, l’Espagnol a également souffert lors de l’ouverture de la piste, ce qui a ajouté aux problèmes de puissance de sa Mini l’a pénalisé avec une perte de près de dix minutes avec Nasser Al-Attiyah, l’un de ses grands rivaux dans la lutte pour le général.

L’avance dans les voitures, cependant, ne s’arrêtera pas à Al-Attiyah, mais Sainz ne pouvait pas continuer non plus. Stéphane Peterhansel, toujours connu pour sa régularité, il est devenu excellent lors d’une journée difficile et a réduit les pertes au maximum avec le vainqueur tout en ouvrant l’écart avec Sainz, de quoi être sacré premier au général.