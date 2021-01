Joan Barreda, l’Espagnol avec le plus de victoires moto sur le Dakar avec Jordi Arcarons, a failli le surpasser. Le coureur valencien a terminé deuxième de l’étape 10 un 3:15 de Ricky Brabec, qui a été le gagnant. Carlos Sainz, quant à lui, a terminé quatrième et reste troisième du général à 1:02:44 de Stéphane Peterhansel déjà 48:43 de Al-Attiyah.

Il y a quelques jours, étant plus proche des deux au classement, il avait souligné: «Soit quelque chose se passe, soit il sera impossible de récupérer 40 minutes, mais ce que nous envisageons maintenant, c’est de faire un meilleur travail, de profiter et d’avoir une meilleure deuxième semaine. La course, si rien n’arrive à Nasser et Peterhansel, est pratiquement … très compliquée. Récupérer 40 minutes sans qu’ils aient des problèmes est impossible ».

Eh bien, ce «quelque chose» auquel Carlos Sainz a fait allusion s’est produit sur les motos et a profité à Joan Barreda. Le champion en titre et le leader de la course, Nacho Cornejo a subi une chute au kilomètre 252 et a atteint la ligne d’arrivée à 17:42 par Ricky Brabec. Malgré le fait que ce résultat le laisse troisième du classement à 1:07 de Kevin Benavides déjà 16 secondes de Brabec, le Chilien n’a pas su surmonter la douleur et a communiqué à l’organisation du Dakar sa décision d’abandonner la course à deux étapes de la fin.

❌ @ nachocornejo11 abandonne le Dakar. Après s’être écrasé au km152, le Chilien a continué et a terminé la SS mais il ne se sentait pas bien. Il va être examiné par l’équipe médicale et a décidé d’abandonner la course. 🚑 # Dakar2021 pic.twitter.com/Jh2c6jM9Sm – DAKAR RALLY (@dakar) 13 janvier 2021

Joan Barreda, à 29h00 du leader après la 9e étape, il est toujours cinquième mais toujours 15:40 par Kevin Benavides lorsque nous avons l’information. Un autre espagnol, Lorenzo Santolino, reste déjà dans le top 10 huitième 40:41 du leader après avoir terminé l’étape 10 en neuvième position.

Carlos Sainz, quatrième de la 9e étape du Dakar

Quant à Carlos Sainz, il a de nouveau lutté en début de course. Le Madrilène a franchi le 45e kilomètre en dix-septième position, bien qu’il soit sorti de caste pour terminer quatrième. Cependant, ces problèmes l’ont empêché de gagner du temps par rapport à un Stéphane Peterhansel qui devait aujourd’hui ouvrir la piste. Avec un nouveau Dakar en poche, qui sera le quatorzième qu’il a conquis, le huitième en voiture, Peterhansel a terminé troisième de l’étape 10 a 2:53 de Al rajhi, qui a remporté la victoire, et ne donnant que 49 secondes à Al-Attiyah.

Heureusement pour Carlos Sainz, a mis du temps à Przygonski, auquel il mène de plus d’une heure au classement, il est donc assuré du podium si rien d’étrange ne lui arrive. Nani Roma, cinquième au général, a de nouveau terminé une étape dans le top 10, neuvième à 10h37 derrière Al Rajhi.

A noter que Carlos Sainz avait atteint l’étape 10 après avoir cédé 22h30 vis-à-vis de Stéphane Peterhansel à l’étape 9, ce qu’il expliquait ainsi: «L’étape a été particulièrement dure pour nous car un conduit de fluide s’est desserré. freins. Nous avons dû nous arrêter et réparer pour qu’il n’ait pas fini de se vider pour le reste de l’étape, mais pratiquement tout est sorti et nous avons parcouru 300 kilomètres avec pratiquement pas de freins, cela n’a pas été facile. Nous avons dû terminer la journée très soigneusement et donc la perte de temps évidente».