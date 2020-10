“Il n’y a aucune raison de démissionner”, a déclaré Josep María Bartomeu ce même lundi 26 octobre. Moins de 24 heures plus tard, le président du Fútbol Club Barcelona et l’ensemble de son conseil d’administration ont présenté leur démission. C’est ainsi que pourrait se résumer l’étape de Bartomeu et de son conseil d’administration à la tête du Barça: chevauchant une contradiction constante. C’est la chronologie d’une démission (mieux vaut tard que jamais) annoncée après deux mois de la plus grande crise institutionnelle à Barcelone en décennies.

Le dernier geste de Bartomeu pour éviter une démission annoncée, forcée et presque hygiénique pour Barcelone a été d’essayer d’arrêter la motion de censure qui le poursuit en la mettant entre les mains de Generalitat et s’excuser avec la pandémie … Il a obtenu une croix, parce que le gouvernement lui a dit non, il y aurait une motion oui ou oui. C’était le dernier clou du cercueil de Bartomeu.

La chronologie de sa gestion Au cours de ces deux derniers mois, il a révélé le formidable swing institutionnel, politique, économique et sportif qui est aujourd’hui le Barcelone principalement à cause de ses terribles directives. Bartomeu a démissionné et il est bien résigné.

L’ancien président, qui a fait allusion lundi à sa bravoure et a déclaré n’avoir “pas peur” de la motion de censure … et moins d’un jour plus tard Bartomeu a démissionné. Mais, Que s’est-il passé ces derniers mois pour que votre démission ait été inévitable?

août

Il 14 août 2020 C’est une date à partir du calendrier culé. C’est peut-être le début de la fin d’une époque. C’était le moment où les cartes sportives ont fini par s’effondrer avec la défaite en Ligue des champions avant le Bayern Munich, à la fin champion et digne élévateur de l’Orejona. Gerard Piqué, qui a mis sa position à la disposition du club, a claqué après le match: “Nous avons touché le fond”. Donc c’était ça. Trois jours plus tard (17/08) le licenciement de Quique Setien.

Un jour plus tard, le 18 août, Eric Abidal démissionne de son poste de secrétaire technique culé, le même jour que Koeman arrive à Barcelone et Bartomeu donne une conférence de presse controversée dans laquelle il met l’affiche de transférable à la moitié du personnel, y compris Luis Suarez. Met à Leo Messi comme bannière du projet. Un jour plus tard (08/19), Koeman est annoncé comme le nouvel entraîneur de culé. Le lendemain, la première rencontre entre le Néerlandais et Messi a lieu.

Une autre tempête à Can Barça a lieu le 24 août. Koeman communique avec Luis Suárez qu’il ne l’a pas et qu’il cherche une issue. Bombe sans précédent qui, le lendemain (25/08), génère une hécatombe: Leo Messi, à travers le célèbre burofax, Il communique son intention de quitter le club avec la lettre de sortie. Le club lui en refuse la possibilité. Un jour plus tard (26/08), un autre front ouvert: Jordi Farré Il délivre les documents qui déclenchent la motion de censure dans les bureaux du club.

La gestion de Affaire Messi Ils continuent de générer des tensions au Barça, qui refuse de négocier leur départ. L’Argentin communique que vous n’assisterez pas aux tests PCR ou aux tests médicaux, Il n’assiste pas non plus à la première séance d’entraînement de l’équipe le 31 août. Un jour avant, le 30, LaLiga est d’accord avec Barcelone avec le contrat de Messi, forçant l’Argentin à recourir aux moyens légaux pour son départ.

septembre

Il 4 septembre Leo Messi accorde une interview pour Goal.com dans laquelle il confirme qu’il restera au club pour ne pas être allé en procès contre le Barça mais expose Josep Maria Bartomeu de celui qui admet ne pas avoir de projet et à qui il a préalablement communiqué son intention de partir. Le tir à la corde avec Luis Suarez persiste pendant la pré-saison de l’équipe.

Il 17 septembre, l’opposition présente plus de 20 000 signatures pour le vote de défiance et, quelques jours plus tard, Bartomeu il insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de démissionner malgré cela. La semaine suivante, les départs de Nelson Semedo, Arturo Vidal et Luis Suárez. Ce dernier rompt le silence de Leo Messi dans les réseaux avec un adieu dans lequel il attise à nouveau le président.

Octobre

Dans les derniers jours du marché des transferts, le Barça ferme la signature de Sergiño Dest, céder à Todibo et donner à Rafinha. Il ne parvient à fermer aucune des autres signatures qu’ils avaient l’intention: Depay, Eric García ou Wijnaldum. Le 5 septembre, Barcelone présente son bilan financier avec des pertes de près de 100 millions d’euros, portant sa dette nette à 485 millions.

Bartomeu annonce une nouvelle baisse de salaire pour tous les travailleurs de l’entité, y compris le personnel, générant un schisme sans précédent dans le vestiaire et éloignant davantage les joueurs du conseil. Quelques jours plus tard, le 20 octobre, les renouvellements de Piqué, Lenglet, Ter Stegen et De Jong, des footballeurs qui ont accepté de négocier leur réduction de salaire en échange d’une prolongation contractuelle. Le club, le 22, accepte de négocier individuellement avec les joueurs. Le 24 octobre Le Barça tombe au Clásico contre le Real Madrid.