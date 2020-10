Josep Maria Bartomeu refuse de démissionner et d’appeler son vote de défiance, malgré le fait que le mandat expire ce lundi. Le Barça s’est dépêché jusqu’au bout, s’accrochant à la lettre de la pandémie pour tenter de la reporter, mais voyant que le gouvernement restait ferme dans son refus, il a décidé de continuer avec le pouls. Reportez la décision jusqu’à ce que vous ayez la réponse du Procicat à votre protocole de vote. Telle est la conclusion à laquelle est parvenu le conseil d’administration après l’une des réunions qui a suscité le plus d’attentes ces dernières années. Bartomeu, qui n’avait pas parlé depuis le Gamper, a rompu un silence de cinq semaines dans une apparition dans laquelle il a statué que “Il n’y a aucune raison de démissionner” et inculpé contre la Generalitat, dénonçant que la gestion de la pandémie est «incompatible avec les stratégies partisanes».

«Nous avons toujours demandé un vote décentralisé, c’est pourquoi nous avons toujours demandé 15 jours pour une logistique complexe. La surprise, c’est quand jeudi ils confirment que cela doit être fait les 1er et 2 novembre, c’est pourquoi alors nous en proposons un centralisé“Bartomeu a déclaré. Sa dernière tentative pour sauver sa tête avait été d’envoyer une lettre au Père Aragonès indiquant que, s’ils n’avaient pas eu deux semaines de plus pour préparer la logistique, ils concentreraient le vote au Camp Nou, au lieu des 21 points à l’intérieur. et en dehors de la Catalogne qui avait été prévu dans le protocole initial.

Encore un «remake» du «jeu de poulet» de «Rebel without a cause», dans lequel deux pilotes roulent à toute vitesse vers une falaise et celui qui saute avant que la voiture ne perde. En pleine pandémie, avec un couvre-feu et la menace d’enfermement le week-end, le gouvernement et le Barça savent qu’il serait difficile de comprendre les images d’agglomérations de 110 000 membres avec droit de vote au Camp Nou.

Garanties maximales

Habitués comme ERC et JxCat sont à jouer les uns avec les autres à jeu de poule, ils n’ont pas bougé un iota de leur détermination à autoriser le référendum. “J’ai reçu cette lettre et je me réfère en ce sens à ce que le Procicat et le secrétaire général de l’Esport ont déjà communiqué, que le vote de défiance du Barça pourrait être tenu en prenant des mesures avec plus d’espace et plus de temps. C’est la décision d’une entité privéeet nous nous bornons à donner notre avis », a répondu ce lundi le vice-président en fonctions de« président »de la Generalitat.

«Si le vote doit avoir lieu, il doit y avoir le maximum de garanties possibles pour éviter autant que possible d’éventuelles infections. Voir comment ils évoluent, penser qu’une réduction des salles va les favoriser, cela fait douter “, avait assisté des heures auparavant à une conférence de presse de Gérard Figueras. Le secrétaire général de l’Esport, qui a répété tout au long de ce processus le mantra qu’il n’y avait «aucun obstacle juridique ou sanitaire» pour reporter le rendez-vous avec les urnes, a exigé que le club ne mette pas les membres en danger en réduisant le points de vote. “Je suis intéressé par le club, quel que soit le conseil d’administration. Nous n’aurions pas à baisser les mesures de sécurité pour les membres du Barça. Il y a un grand nombre de membres d’âge avancé. Au lieu de réduire la territorialisation, Le rassembler au Camp Nou va dans la direction opposée à laquelle Salut a été envoyé au club. “

Bartomeu, dans son apparence, a énuméré l’état d’alarme, le couvre-feu et la limitation des rassemblements sociaux pour indiquer sa «perplexité» face aux décisions politiques qui ils semblent “contradictoires” à la volonté de la Generalitat de garder le vote pour les 1er et 2 novembre. “Nous attendons la réponse formelle du Procicat quant à savoir si les circonstances juridiques et sanitaires continuent d’exister. Une fois reçus, nous nous reverrons”, a déclaré le président, qui a nié que la démission soit envisagée ou qu’il y ait des voix discordantes au sein du conseil. “Malgré tout, il y a unanimité, nous pensons tous la même chose, que tout d’abord le Barça (…) Il n’y a aucune raison de démissionner. Ce serait un mauvais moment de quitter le Barça avec un manager, qu’il ne pouvait pas prendre les décisions que nous prenons tous les jours. Ce sont des moments complexes et extraordinaires. Après une guerre, c’est le moment le plus difficile pour le club. “

Menaces des critiques

Les promoteurs de la motion avaient averti qu’ils prendraient des mesures si le plébiscite n’était pas officiellement organisé mardi. «S’ils ne se conforment pas, nous avons prévu des actions qui ne sont pas le moment de les expliquer. Mais elles sont planifiées. Nous attendons l’appel officiel de la motion, ce sont des jours turbulents dans ce sens. L’appel devrait être fait au plus tard demain. Sinon, on comprendra que l’assemblée ne l’a pas convoquée dans les limites légales et c’est une violation flagrante des statuts », avait prévenu Marc Duch, porte-parole de Més que una motion.

Jordi Farré, promoteur de l’initiative, a annoncé vendredi qu’il dénoncerait le conseil d’administration si ce lundi ne fixait pas le troisième vote de défiance dans l’histoire du Barça, après Joan Laporta et l’Elefant Blau contre Josep Lluís Núñez en 1998 et Oriol Giralt contre Laporta en 2008. Mais Bartomeu, qui bien qu’il n’ait pas écrit de «Manuel de la résistance» comme Pedro Sánchez en a fait sa devise principale, n’a pas voulu prolonger un peu plus le jeu. lui emmenant du temps supplémentaire.