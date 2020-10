Josep María Bartomeu s’est entretenu avec les médias après la réunion du conseil d’administration dans lequel ils parlaient de l’éventuelle démission ou de la tenue du référendum sur la motion de censure qui pèse sur lui. Le président de Barcelone a rendu compte de la manière dont les négociations avec la Generalitat se sont déroulées ces dernières semaines afin que les membres puissent voter dans 21 lieux différents pour garantir la sécurité sanitaire de tous.

La saison dernière

«Je veux expliquer comment s’est déroulée la saison dernière. Il allait nommer un nouveau technicien sur le marché le plus insolite de l’histoire. Nous avons décidé d’embaucher rapidement Koeman, un technicien qui nous garantit de continuer avec l’idée et qui est un mythe du club. Je tiens à remercier Koeman d’avoir accepté notre offre. Sa personnalité et ses décisions laissent déjà leur empreinte. Il s’engage pour le renouvellement de l’équipe, en donnant la priorité au meilleur pour l’équipe par rapport aux âges ou aux noms. »

Affaire Messi

«Ces dernières semaines, nous avons dû défendre la continuité du meilleur footballeur de l’histoire. Leo Messi avait un contrat. La priorité sportive était d’activer un cycle avec Messi à l’intérieur. J’ai été accusé de vouloir forcer un transfert pour des raisons économiques, non. Le conseil d’administration et moi avons défendu les intérêts du club malgré l’érosion que générerait le refus d’accepter le départ de Leo vers l’un de nos rivaux.

Vote de défiance

Tout ce que nous avons décidé est unanime. Nous pensons tous que la première chose est le Barça et nous devons continuer à soutenir le club. J’attends qu’il y ait une réponse de la Generalitat sur la question de savoir si les conditions juridiques et sanitaires pour faire voter de défiance continuent d’exister. “

Le vote décentralisé

«Nous avons voulu un vote décentralisé. Pour avoir plus de participation, car il y a des difficultés de mobilité dues à la pandémie, c’est ainsi que nous rapprochons les urnes des partenaires. Lors des réunions, nous avons toujours demandé que 15 jours soient nécessaires une fois le protocole de vote approuvé. 21 sites et ces jours de préparation étaient nécessaires. Nous demandons à d’autres dates d’avoir 15 jours et de faire le vote décentralisé. Sur 1 et 2, nous n’aurons pas le temps, donc nous ne ferons pas de vote décentralisé.

Faux votes possibles

«Nous avons le plus grand respect pour les 20 000 membres qui ont signé, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans l’histoire du club. Concernant la validation des votes, personne n’a tenté de paralyser quoi que ce soit ».

Réclamations à la RFEF

«J’ai été informé qu’il y avait des audios des juges de lignes. Nous allons l’étudier et prendre les mesures appropriées pour les intérêts de Barcelone. Dans le VAR lors du dernier match, nous avons vérifié ce critère que nous demandions depuis longtemps et maintenant nous appelons à une réflexion commune. Il est impossible que dans un jeu, ce soit d’une manière et d’une autre, d’une autre. L’erreur de l’autre jour a changé tout le signe du jeu alors que nous jouions bien.

Démission

«Nous avons demandé que le vote soit décentralisé pour donner une plus grande importance au partenaire et pour qu’il y ait beaucoup de participation. Nous insistons pour que le protocole de 15 jours prévale. S’ils répondent que cela ne peut pas être le cas, le seul lieu est le Camp Nou et nous serons obligés de le faire. Lorsque nous aurons une réponse de la Generalitat, le Conseil d’Administration se réunira ».

Messi

«À aucun moment, je n’ai pensé à démissionner. Pour tout le monde, avoir le meilleur du monde dans notre équipe est la meilleure décision et c’est bon pour tout le monde, aussi pour Leo. Un bon projet présent et futur est en cours de construction et il y a eu des jeux avec un bon jeu. L’illusion, l’envie sont là et Leo et nous allons gagner plus d’un titre ».

La colère de Messi

«Je comprends les positions de chacun, l’empathie est importante. Dans le cas de Leo, toute l’équipe, nous étions en colère contre les résultats. Il est bon de s’énerver parce que vous n’acceptez pas la défaite. Nous sommes tous ambitieux et nous voulons gagner. Il y avait une clause selon laquelle le 10 juin était la date limite pour lui de quitter unilatéralement l’équipe et cette date est passée. J’espère qu’il sera là pendant de nombreuses années et prendra sa retraite au Camp Nou ».

Siège social unique

«Nous voulons le vote décentralisé. D’abord parce que ça donne plus de sécurité sanitaire, mais il nous faut 15 jours pour préparer les lieux pour que tout se passe parfaitement.

Baisse de salaire

«C’est un ajustement des salaires par rapport aux revenus du club. Nous ne savons pas comment le pacte prendra fin. La table de négociation essaiera de faire ce qui est le mieux pour le club. Le revenu sera très faible. Nous travaillons avec des inconnues: nous ne savons pas s’il y aura plus de confinements, si les compétitions vont s’arrêter … Il y a des gens qui nous demandent pourquoi nous sommes encore au club, pour cette raison, car il y a des incertitudes et des décisions à prendre. Un gestionnaire ne serait pas là pour prendre ces décisions en fonction de ce qui se passe chaque jour.

Volonté politique pour le changement de direction

Je voudrais penser que non. Nous sommes un conseil d’administration qui se manifeste depuis 2010. Nous avons essayé de préserver le club des pouvoirs politiques. Que le conseil prenne ses décisions en toute indépendance. J’espère que le Procicat pourra répondre à la lettre dans les prochains jours et connaître la position pour faire le vote de défiance sur 1 et 2. Sinon, nous chercherons un autre jour dans les environs où les conditions seront adéquates.

Démission

«Si vous devez voter sur 1 et 2, il est impossible de garantir la logistique des 21 sites. Il est essentiel et est à la table des négociations depuis le premier jour.

Premier président expulsé

«Nous ne gérons pas le club avec des moyens. Nous le faisons avec de bonnes intentions. Il est évident que le partenaire du Barça s’exprime et ils le feront lors du vote. Avant de procéder à un vote de défiance, nous vous expliquerons les performances du club. Au cours de cette décennie, nous avons remporté 22 titres. C’est la première saison vierge. Il y a beaucoup de choses à expliquer.

Critiques des capitaines

«Quand j’ai entendu que Messi était en colère parce qu’il voulait partir, nous avons essayé de leur expliquer que le Barça ne pouvait pas le laisser partir parce qu’il était le meilleur du monde et à cause du nouveau projet. Messi est la clé du projet et je comprends qu’il est en colère, mais nous avons besoin de lui. J’espère qu’au cours des prochains mois, vous direz que vous êtes heureux d’avoir continué. Concernant Piqué, on l’aime, c’est une personne formidable. Il y a quelques jours, il a dit qu’il n’était pas content parce que le club utilisait de l’argent pour les critiquer. Je lui ai dit que ce n’était pas vrai. Aucun argent n’a été dépensé pour critiquer les joueurs. Je dois accepter les commentaires mais ils ne sont pas vrais. Au final, Piqué est notre capitaine et je suis très content car il a renouvelé son contrat et nous a aidés en adaptant son salaire aux temps nouveaux. Il aide le club. Je ne vais pas discuter publiquement avec les joueurs, ce serait une mauvaise décision de ma part et je préfère parler en privé. Les joueurs savent que les portes de mon bureau sont ouvertes pour tout gérer en privé.