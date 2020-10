Et Josep Maria Bartomeu s’est rendu. Après des mois et des mois de résistance, accroché au poste de président du Barça que les partenaires lui avaient confié en juillet 2015, il a finalement hissé le drapeau blanc. Il a démissioné. Et le conseil a également démissionné en bloc, il n’y aura donc pas de vote de défiance, qui était prévu pour les 1er et 2 novembre. Ni dans les deux semaines, comme le voulait le club. Le premier mouvement des trois que le Barça a connu a triomphé sans même avoir lieu.

Bartomeu part enveloppé dans une fin chaotique, pleine de scandales, également victime de 2-8 à Lisbonne, avec l’équipe en ruine et le club confronté à l’une des pires crises économiques de son histoire, un produit de mauvaise gestion des cinq dernières années, couplé à l’impact dévastateur du coronavirus.

À peine 24 heures après avoir proclamé «qu’il n’y avait aucune raison de démissionner», Bartomeu a abandonné. Il n’a même pas voulu se battre dans le vote de défiance, poussé par 19 380 partenaires, qui ont donné leur signature pour l’expulser de la boîte au milieu d’une pandémie dans une tempête que même lui ne pouvait prévoir.

J’ai essayé le déjà ex-président convaincre la Generalitat de lui donner 15 jours de plus pour exécuter le vote de défiance. Mais le gouvernement était inflexible et Bartomeu, après avoir prolongé le jeu jusqu’à un temps supplémentaire et sans échappatoire légale pour rester au pouvoir, a abandonné.

Rendez-vous aux urnes en janvier

Maintenant un panorama plein d’incertitude au Camp Nou, un comité de direction, présidé par Carles Tusquets, prenant le commandement du Barça, qui “aura jusqu’à trois mois” pour déclencher les élections qui doivent élire le successeur de Bartomeu.

Début janvier, il apparaît déjà comme la première date pour que le nouveau président ait la capacité de manœuvrer sur le marché des transferts d’hiver, qui se termine le 31. Il existe déjà une liste avec plusieurs candidats, certains déjà officiels, d’autres non, préparant le prochain rendez-vous avec les urnes pour un club économiquement brisé et en cours de reconstruction sportive.

Les signatures de la motion de censure contre Bartomeu. / Jordi Cotrina

De Víctor Font, qui conçoit son projet depuis sept ans, à Joan Laporta, l’ancien président qui n’a pas encore dit s’il rejoindrait la course électorale, passant par d’anciennes connaissances telles qu’Agustí Benedito ou Toni Freixa, ainsi que Jordi Farré, le promoteur du vote de défiance qu’il a remporté même sans qu’il en soit besoin. Lluís Fernández Alà et Xavi Vilajoana, manager avec Bartomeu qui pourrait sortir des flammes du conseil déjà démissionné.

D’autres itinéraires restent, mais ils semblent moins explorés, comme celui de Jordi Roche, parrainé par Sandro Rosell, l’ancien président, même s’il perd de plus en plus de force. Ou encore celle d’Emili Rousaud, le vice-président qui a quitté le conseil d’administration de Bartomeu avec cinq autres managers dans les premiers mois de la pandémie.

Sans oublier un autre Rosell, Juan, ancien président de l’Association des entreprises espagnoles (CEOE), qui médite en se plongeant en se battant pour s’asseoir dans la loge du Camp Nou.

Messi, après le 2-8 du Bayern Munich à Lisbonne. / .

Une chaise que Bartomeu a laissée vide. Six ans, neuf mois et quatre jours a duré son mandat. C’est arrivé à Rosell, qui a démissionné en raison de «l’affaire Neymar» après avoir annoncé 48 heures auparavant qu’il ne le ferait pas. Même en cela, le processus de l’ancien président a été identique. Mais cela a duré encore moins. Seulement 24 heures.

Il part avant qu’il ne soit incapable de terminer son deuxième et dernier mandat. Il part comme Laporta en 2010, incapable d’articuler une candidature de continuation. Il part, ou est expulsé, car il n’a pas détecté que “la crise du sport”, comme il l’a décrite après 2-8 à Lisbonne, était en réalité une crise institutionnelle qui l’emporterait.

Berlin, le début de la fin

Il part, ou ils le mettent dehors, parce que n’a pas compris que Berlin-2015, juste avant les élections qu’il a ensuite remportées, était son plafond. Et, en même temps, le début de la fin. Il part parce qu’il n’a aucune idéologie sportive. Il voulait être un cruyffista, mais il ne l’était pas. Cela ne l’a pas été non plus. Plutôt le contraire. Il a d’abord nié cette philosophie, dont il a ensuite tenté de se rapprocher.

Il a brûlé cinq entraîneurs (Tata, Luis Enrique, Valverde, Setién et maintenant il quitte Koeman) en six ans avec la même voracité avec laquelle il dévorait les directeurs sportifs. Aussi cinq (Zubi, Robert, Pep Segura, Abidal et maintenant Planes occupent ce poste), mais en seulement cinq ans.

Il part avant de s’exposer comme le premier président à perdre un vote de défiance (Núñez l’a remporté en 1998 et Laporta a également triomphé en 2008), entraîné par une succession de scandales internes qui ont miné sa crédibilité. Et il l’a perdu sans même avoir besoin d’ouvrir les urnes.

Bartomeu, dans la loge du Camp Nou./ JORDI COTRINA

11 managers sont partis, dont six vice-présidents, le ‘Barçagate’ a explosé entre ses mains, la crise des réseaux sociaux, un enjeu que Jaume Masferrer, son conseiller personnel, a dû maîtriser. Et Neymar est parti (août 2017), le premier drapeau du «Rossellisme» puis du «Bartomeumisme».

Bartomeu n’a pas découvert que Le Brésilien, destiné à être le remplaçant de Messi, préparait son évasion depuis des mois. Un vol à l’origine du chaos sportif (Dembélé, Coutinho, Griezmann …) couplé à la catastrophe économique.

Une fortune (il a reçu 222 millions d’euros du Paris SG) jetée par la fenêtre comme s’il s’agissait de la version moderne de ce Gaspart, qui en 2000, lorsque Figo s’est envolé pour le Madrid de Florentino, est revenu au Camp Nou avec Overmars et Petit.

Face à Messi et à l’équipe

Claudica Bartomeu a fait face au vestiaire de cette manière, symbolisé dans son désaccord avec Messi, le capitaine avec qui on ne parle pas, malgré le fait qu’il lui avait tout donné. Tout est tout. Moins de chimie et de sensation.

Il n’avait pas avec Messi. Il n’a pas non plus contacté l’équipe. Il ne s’est jamais connecté avec eux, qui le voyaient comme un corps étranger, dénué même du pouvoir qu’il devrait avoir. C’était le président. Et il devait faire de l’exercice en tant que tel.

Mais ils ne l’ont pas vu de cette façon depuis la ville sportive de Sant Joan Despí, malgré le fait que Bartomeu a plu aux joueurs (Leo, le premier), avec des rénovations galactiques, des salaires exorbitants, qui maintenant sur le marché post-pandémique essayait désespérément de couper, et de longs contrats ne se souciant pas qu’ils duraient plus de 30 ans.

L’ancien président vivait tellement au goût du jour que l’avenir était toujours d’hier. Lui, deux mois et deux jours après le burofax de Messi, partit; Leo reste. Au moins jusqu’au 30 juin. Il repart sans pouvoir apercevoir une seule grue au Camp Nou pour démarrer l’Espai Barça, son projet phare, approuvé par référendum par les partenaires en 2014.

Mais il reste, pour le moment, une belle maquette du stade. Et rien de plus. L’Estadi Johan Cruyff a augmenté, bien sûr. Aucun signe du nouveau Palau Blaugrana.

Boîte vide

Et Bartomeu se rend Avec une boîte vide, toutes les ressources financières pour soutenir une équipe qui consomme 70% du budget du club ont été épuisées, soumis à de terribles tensions financières dues à la pandémie. Pas un euro ne quitte l’ancien président comme il était clair lorsque le club a annoncé un surplus pour cette saison (20-21) d’un million d’euros. Dans le meilleur des cas.

Il ne le savait pas alors. Ni à Berlin, qui a été l’apogée de son succès (triplé et trident, le slogan de son programme électoral en 2015), ni à Lisbonne où son mandat s’est vraiment terminé.

Il pensait qu’échanger Koeman contre Setien et rajeunir une équipe épuisée et extrêmement coûteuse serait suffisant. Il n’y avait pas le burofax de Messi ou le mécontentement populaire, exprimé de manière transversale, sans les dirigeants des médias à la barre. Une combinaison mortelle pour Bartomeu.

Suárez, Neymar et Messi célèbrent un but contre l’Atlético en janvier 2015./ REUTERS

Dans la nuit, et avec l’équipe de Turin, sur le point de disputer mercredi le deuxième match de Ligue des champions, Bartomeu quitte un désert du Camp Nou, sur lequel le partenaire n’a pas marché depuis mars dernier en raison de la pandémie.

Il y a six ans, neuf mois et quatre jours, c’est Rosell qui a quitté la boîte et a serré émotionnellement son ami dans ses bras, lui transférant la présidence. Lui, en revanche, n’a plus personne à embrasser. Il ne peut pas non plus être maintenant en pleine pandémie.

Il repart les mains vides. Le trident s’est désintégré. Neymar d’abord; puis Suárez et Messi restent, mais contre sa volonté. Et avec une saison blanche, il démissionne. Il part en silence, combattu avec le gouvernement de la Generalitat, dénonçant les «intérêts partisans», épuisé de tant résister. Il a pu démissionner plusieurs fois auparavant, mais il a choisi la manière de se nier, un portrait peut-être de ce qu’était Bartomeu.