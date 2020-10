Afp, Ap et Europa Press

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a10

Barcelone. Élevé à la surprise générale en 2015 et la cible de toutes sortes de critiques en 2020, au milieu de dettes, de scandales, de la menace du départ de Lionel Messi et au bord d’un vote de défiance, Josep Maria Bartomeu a annoncé hier sa démission de président. De Barcelone.

C’est une décision réfléchie et sereine, consultée et approuvée par tous les collègues, a déclaré Bartomeu lors d’une conférence de presse, précisant que l’ensemble de son conseil d’administration a également démissionné, évitant ainsi de procéder à une motion de censure prévue pour les prochaines semaines.

Le manager a tenté de convaincre le gouvernement catalan d’abandonner le vote de défiance en raison de la pandémie, mais n’a pas été soutenu. Dans son discours, Bartomeu a qualifié la décision du gouvernement d’irresponsable, tout en remerciant le club et en disant qu’il n’aurait pas pu démissionner plus tôt.

“Après l’élimination de la Ligue des champions, il était facile de démissionner, mais nous devions garantir l’avenir du club au milieu d’une crise mondiale sans précédent.” Il a ajouté qu’après les conflits avec l’attaquant Messi, il ne pouvait pas laisser l’équipe entre des mains externes et temporaires.

Qui aurait signé un entraîneur ou recruter des joueurs ou assurer la continuité de Messi ou ajuster les salaires? En tant que conseil d’administration, nous avions l’obligation de le faire, a-t-il justifié.

Dans sa comparution d’adieu, il a rapporté que le club avait accepté de participer à une future Super League, bien que cela doive être approuvé par les membres. Ce tournoi rassemblerait les 18 meilleures équipes des principaux championnats d’Europe, une idée qu’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a rejetée en août.

À son tour, Javier Tebas, chef de la Ligue espagnole, a déclaré: Cela ressemble à une idée d’un bar à cinq heures du matin, tout le monde caché là-bas et avec deux autres verres.

L’année 2020 a été négative pour le Barça, non seulement parce qu’ils ont quitté la Ligue au Real Madrid, mais aussi parce qu’ils ont perdu les deux classiques contre le rival blanc maximum (le plus récent samedi à domicile 3-1) et à cause de l’humiliation 8-2 contre le Bayern Munich.

Depuis janvier 2020, les décisions de Bartomeu, 57 ans, sont désapprouvées: la nomination de Quique Setién pour remplacer Ernesto Valverde n’a pas été pleinement comprise par les fans de culé, enthousiasmés par le retour de la légende Xavi Hernández.

En février, le club a dû nier être à l’origine d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux envers les personnalités de l’effectif, afin d’améliorer l’image du président lui-même.

Le Barça a également payé un million d’euros en six factures différentes à la société I3 Ventures pour éviter de passer par le vote des partenaires, qui doivent valider tout contrat supérieur à un million d’euros. Une enquête judiciaire est toujours en cours.

Pour l’instant, un comité de direction dirigé par Carles Tusquets, actuel président de la commission économique du club, en assumera la direction afin de déclencher des élections dans un délai maximum de trois mois.