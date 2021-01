Afp et Ap

Journal La Jornada

Samedi 16 janvier 2021, p. a11

Les anges. Huit équipes ouvrent la série divisionnaire pour réserver une place dans la Conférence américaine et les championnats nationaux. Aujourd’hui, les Packers de Green Bay affrontent les Rams de Los Angeles et les Buffalo Bills rencontrent les Ravens de Baltimore pour clore les duels entre les Chiefs de Kansas City contre Cleveland et les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche pour accueillir les Buccaneers de Tampa Bay.

Aucune équipe de la NFL n’a marqué plus de points en saison régulière que les Packers, et personne n’a mieux joué défensivement que les Rams, donc le match semble fascinant quand Aaron Rodgers affronte le plaqueur défensif Aaron Donald.

Green Bay, première tête de série de la NFC, cherchera avec Aaron Rodgers, 37 ans, un favori pour le prix du joueur le plus utile de cette année et le futur Hall of Famer, pour aller au match de championnat.

Les projets de loi de Josh Allen se clôtureront samedi soir en accueillant Lamar Jackson et ses Ravens de Baltimore dans la série AFC. Allen s’est épanoui comme une star cette saison en établissant plusieurs records de franchise en passes et en marquant.

Josh, 24 ans, un candidat MVP, a joué un rôle clé dans Buffalo, établissant un record de franchise avec 13 victoires en saison régulière et remportant son titre de première division en un quart de siècle.

Les Ravens, quant à eux, sont la troisième équipe de l’histoire de la NFL à avoir trois joueurs avec plus de 700 verges au sol en une saison, avec le quart-arrière de 24 ans Lamar Jackson (1500), la recrue JK Dobbins ( 805) et Gus Edwards (723).

La jeunesse des quarts s’est égayée cette saison combinée à l’expérience de Tom Brady (43) et Drew Brees, qui a fêté ses 42 ans hier, deux des meilleurs quarts de tous les temps.

La Nouvelle-Orléans et Tampa Bay, convenus pour ce dimanche, pourraient devenir le dernier match entre les deux hommes qui sont un et deux au classement des achèvements et des yards de l’histoire de la NFL.

La lutte pour la prochaine génération de talents sera également incarnée par Patrick Mahomes et Baker Mayfield, tous deux âgés de 25 ans, lorsque les champions en titre des Chiefs de Kansas City accueillent les incroyables Cleveland Browns.