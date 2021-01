Roberto Bautista Il est l’un des 72 joueurs de tennis qui devront être soumis à une quarantaine stricte à Melbourne après qu’un test positif au COVID-19 a été testé dans l’avion dans lequel ils se sont rendus en Australie. Le Castellón a défini son séjour à l’hôtel comme “une prison avec Wi-Fi”, dans des déclarations à un média israélien. Plus tard, compte tenu de l’ampleur de ses propos, le joueur de tennis a offert une déclaration s’excusant à «qui aurait pu offenser».

«C’est comme une prison mais avec le Wi-Fi. Les gens n’ont aucune idée du tennis, des terrains d’entraînement … Ils n’ont aucune idée de quoi que ce soit. C’est un désastre complet pour cela, car ils contrôlent tout », s’est-il plaint. Roberto Baustista dans une interview accordée à la chaîne de télévision israélienne Sport 5 sur les protocoles imposés par le gouvernement de Victoria.

Le joueur de tennis de Castellón est l’un des 72 joueurs de tennis obligés de passer une quarantaine stricte pendant deux semaines qui les empêche de quitter leurs chambres après avoir confirmé plusieurs cas positifs de coronavirus parmi les passagers des vols qui les ont emmenés à Melbourne. Beaucoup se sont plaints de ne pas savoir que quelque chose comme ça pourrait arriver et la situation est assez compliquée car dans trois semaines ils devront disputer le premier Grand Chelem de la saison et dans deux ils ne pourront pas marcher sur un court de tennis.

Bautista a retiré la responsabilité de la situation à Tennis Australia et a pris pour cible le gouvernement australien. «Ce n’est pas la faute de Tennis Australiec’est la faute de Gouvernement victorien. Vous pouvez travailler dans la salle mais ce n’est pas pareil. Je me sens très restreint et je ne peux pas imaginer passer deux semaines comme ça. C’est très dur et je vais devoir beaucoup travailler mentalement », a déclaré Bautista, membre de l’équipe espagnole lors de la prochaine ATP Cup 2021.

Excusez-vous par une déclaration

Les déclarations de Roberto Bautista Ils sont apparus dans les médias dans un grand nombre de pays, prenant une ampleur à laquelle le joueur de tennis de Castellón ne s’attendait pas. Pour cette raison, le numéro 13 de l’ATP a publié une déclaration pour s’excuser auprès de quiconque aurait offensé et préciser qu’il s’agissait d’une conversation privée qui a été diffusée plus tard, à leur insu.

«Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes qui ont été offensées par la vidéo qui a été publiée à mon sujet récemment. Il s’agit d’une conversation privée sortie de son contexte, qui a malheureusement été diffusée dans les médias sans que j’en ai pris connaissance ou que j’aie mon consentement », a précisé Bautista.

Il a également tenu à remercier «toutes les personnes qui rendent la course à nouveau possible. Ainsi que tous ceux qui luttent quotidiennement contre Covid-19. La gestion qui a été faite en Australie pour éviter l’expansion est admirable », a-t-il conclu. Roberto Bautista.

Suivez la tension entre les joueurs

Bien que certains joueurs de tennis aient déjà eu l’occasion de marcher sur le court, comme Diego Schwartzmann, qui a partagé certaines de ses formations avec Stanislas Wawrinka, d’autres aiment Roberto Bautista ils ne peuvent toujours pas quitter leur chambre. Cela génère de grandes inégalités, car il y a des joueurs qui atteindront le premier Grand Chelem de la saison sans avoir pu s’entraîner juste dans les semaines précédant le tournoi.

L’impossibilité de s’entraîner a été l’une des principales critiques des joueurs de tennis concernés, mais ce n’est pas la seule puisque beaucoup se sont également plaints des repas reçus pendant ces jours dans la salle. Beaucoup d’autres le prennent avec une certaine philosophie, essayant de passer le temps à simuler des entraînements dans leur propre chambre, tels que Pablo Cuevas, qui tire l’humour à travers ses histoires Instagram.

Pour essayer d’améliorer la situation, Novak Djokovic Il a demandé Craig Tiley, leader du tennis australien, que les conditions ont été revues et que tous les joueurs de tennis ont eu la possibilité de continuer à s’entraîner. Cependant, la réponse a été catégorique de la part des autorités australiennes. Il n’y a pas de traitement spécial ici. Parce que le virus ne vous traite pas spécialement. Alors nous non plus », a déclaré le chef du gouvernement de l’état de Victoria, Daniel Andrews.

Alcaraz, Badosa, les autres Espagnols touchés

Roberto Bautista Il n’est pas le seul joueur de tennis espagnol à avoir été contraint de passer la quarantaine en Australie complètement isolé. Aussi le jeune joueur de tennis Carlos Alcaraz, qui a réussi à surmonter la phase préliminaire pour disputer son premier Grand Chelem à Melbourne a été affecté en prenant un vol positif sur le vol qui l’a conduit de Doha à la ville australienne où se jouera l’Open d’Australie. Le Murcien et son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, ils restent isolés dans leurs chambres. Ni Paula Badosa vous pouvez quitter votre chambre dans les deux prochaines semaines.

Qui a pu monter sur la piste a déjà été Pablo Carreño. L’Asturien a choisi Feliciano Lopez en tant que partenaire de formation pour la première semaine de quarantaine. Après avoir passé plusieurs tests PCR avec un résultat négatif et après certains retards – d’abord en raison de problèmes de transport et ensuite en raison de la désinfection de l’hôtel – ils ont enfin pu sauter sur la piste pour s’entraîner, comme Carreño lui-même l’a rapporté dans ses réseaux social.