Dans le premier numéro du magazine “Mersey Beat” (6 juin 1961), consacré aux groupes “beat” de Liverpool, John Lennon a écrit un article amusant sur les origines des Beatles (un groupe qui, à l’époque, était loin de la popularité de groupes comme “Gerry and the Pacemakers” ou “Rory Storm and the Hurricanes”, dont le batteur était Ringo Starr) qui ont commencé comme ceci: “Il y avait une fois trois garçons qui ont répondu aux noms de John, George et Paul . Ils ont décidé de se réunir, car ils étaient le genre de personnes qui se sont réunies. Une fois ensemble, ils se sont demandé pourquoi ». Aussi simple que cela. Trois garçons de Liverpool se sont réunis et se sont ensuite demandé pourquoi. Qu’est-ce que ces trois garçons de Liverpool ont réuni, qui ont ensuite été rejoints par Ringo? La réponse est dans le délicieux film “Hier”. Pour créer un monde meilleur. Et pourquoi savons-nous qu’un monde avec des chansons des Beatles est un monde meilleur? Parce qu’un monde sans chansons des Beatles serait un monde pire.

Pouvez-vous imaginer un monde où personne n’a entendu les chansons des Beatles parce que les Beatles n’existaient pas? Pouvez-vous imaginer être le seul être humain à se souvenir de chansons qui n’ont jamais été composées? Pouvez-vous imaginer chanter «La route longue et sinueuse» devant un public qui n’avait jamais entendu cette chanson? Il est impossible de rater “Un jour dans la vie” ou “Let it be” si ces énormes chansons n’existent pas. C’est pourquoi Jack Malik, le protagoniste de «Yesterday», sait ce qu’il donne au monde en chantant les chansons des Beatles après qu’un black-out mondial a fait que les Beatles n’existent jamais. Malik ne fait pas passer les chansons des Beatles comme les siennes pour devenir riche et célèbre, mais parce qu’une fois qu’il a rassemblé ces chansons dans sa mémoire, il n’a d’autre choix que de se demander pourquoi et de répondre à ce que tout le monde répondrait: pour que le monde soit meilleur grâce à “La route longue et sinueuse”. Le monde est-il meilleur grâce à Chanel n ° 5? Au moins, c’est après avoir appris que Marilyn n’a utilisé que quelques gouttes de Chanel n ° 5 pour dormir. Le monde est-il meilleur grâce à Liverpool, au Real Madrid, au Sporting et à toutes ces équipes géantes, grandes, moyennes, petites et petites qui jouent au football pour nous chaque week-end? Je dirais oui. Un parfum, une chanson des Beatles ou un match de football vous aide-t-il à vivre?

Un match Atlético de Madrid-Barça est-il indispensable, même s’il se joue dans un stade métropolitain vide? Est-il indispensable d’assister aux retrouvailles entre Luis Suárez et Messi, même si le coronavirus tente de l’éviter? Bon. Pourquoi ces garçons de Liverpool se sont-ils réunis? Tu me demandes ça? Ils se sont réunis pour vous.