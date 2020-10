Le Racing fera ses débuts en Coupe de la Ligue professionnelle de football dimanche 16h15 recevant l’Atlético de Tucumán, et Sebastián Beccacece a pris la parole à midi lors d’une conférence de presse En ce qui concerne le match, la possibilité que ce Lisandro López fasse la une des journaux, mais il a également fait référence au rival en huitièmes de finale de Libertadores, pourquoi Benjamin Garre n’a pas de continuité et il a laissé un paragraphe spécial pour Diego Maradona le jour de son anniversaire.

Bien qu’il y ait déjà des indications sur ce que serait le 11 du technicien académique pour dimanche, dans lequel Lisandro López reviendrait au titre, Beccacece a expliqué que “J’ai pratiquement défini l’équipe, mais je prends toujours jusqu’à la dernière minute pour l’annoncer.” Quoi qu’il en soit, ses titres seraient: Arias; Pillud, Domínguez, Sigali, Mena; Diaz; Melgarejo ou Solari, Miranda, Rojas; Fertoli et López.

À propos du capitaine du Racing, l’entraîneur a souligné que “Licha n’a pas commencé comme partant parce que jusqu’à présent, il n’était pas en forme du point de vue physique. Il est un joueur fondamental pour tout ce qu’il apporte et garantit, au-delà de ne pas convertir. Sa hiérarchie nous offre de nombreuses possibilités. Il peut aussi jouer dans n’importe quelle position de le plomb parce qu’il a la capacité de prendre de bonnes décisions. “

Un autre joueur auquel il a fait référence lors de la conférence était Benjamín Garré, qui ces derniers temps n’a pas eu beaucoup de continuité dans l’équipe première et à ce sujet il a soutenu que “plusieurs ont joué à sa place. Augusto (Solari), Lorenzo (Melgarejo). Mais Benjamin a participé à tous les matchs, il n’est pas nécessaire de jouer 90 minutes pour être important dans l’équipe.Nous travaillons avec un jeune qui a fait ses débuts en première classe récemment et nous nous débrouillons très bien et nous allons accompagner le processus de croissance qu’il a fait. très bien”.

En pensant précisément à son rival pour le tournoi local, Beccacece a félicité l’équipe de Tucumán et a expliqué comment nous devons sortir et jouer: “Nous avons vu le match de Athlétique Tucuman avec Independent. C’est une équipe combative et compétitive. Il a très bien joué avec 11 et quand il était hier avec 10, il n’a pas souffert d’infériorité. Nous allons essayer de jouer près de leur but et de prendre le ballon en main. “

Par rapport au rival que l’Académie a dû jouer dans la prochaine instance de la Copa Libertadores, l’entraîneur a exprimé sa tranquillité et son enthousiasme, au-delà Flamengo est l’un des candidats pour remporter le concours: “Nous prenons le tirage au sort de la Coupe naturellement. Nous savons que nous sommes face au dernier champion et c’est un grand défi et une opportunité, mais nous croyons en notre idée. Ces quatre matchs seront bons pour nous. le tournoi local pour arriver avec plus de tournage. “

Enfin, le technicien académique n’était pas étranger à l’anniversaire de Diego Maradona et non seulement il a consacré quelques mots à dix, mais il a également raconté le cadeau que l’équipe a fait à l’actuel entraîneur de Gimnansia: «Nous lui avons envoyé une vidéo avec l’équipe le saluant pour ses 60 ans. C’est un grand plaisir de l’avoir dans notre football. Une gratitude car il a toujours été fidèle à ses convictions et a conduit l’Argentine au sommet. “