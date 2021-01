La chanteuse Belinda Il est l’une des célébrités mexicaines avec la plus grande acceptation internationale et cela est démontré sur son compte Instagram officiel, où il compte plus de 12 millions d’abonnés. Tout ce que l’interprète partage est très commenté par ses fans et une publication récente ne fait pas exception.

Ce sont les différentes histoires Instagram que Belinda a partagées pour rapporter les différents détails de la soirée exclusive à laquelle elle a assisté pour sonner le Nouvel An.

Comme on peut le voir dans les images partagées de Belinda, la célébrité a dit au revoir à 2020 avec certains membres de sa famille et son petit ami, le chanteur Christian Nodal.

Belinda et Christian Nodal ont accueilli la nouvelle année ensemble. (Photo: @belindapop)

Contrairement à Noël, l’interprète de “Coup de foudre” a décidé de passer cette date importante aux côtés de son partenaire sentimental, qu’elle a rencontré dans les enregistrements de “La Voz” à la télévision Azteca.

De son côté, Christian Nodal a préféré être un peu plus réservé et n’a pas partagé une photo de sa soirée exclusive avec son partenaire.

Belinda et Christian Nodal ont dit au revoir à 2020 ensemble. (Photo: @belindapop)

Belinda a montré le côté tendre de Christian Nodal

Belinda a montré le côté tendre de Christian Nodal. (Vidéo: @belindapop)