Bella Swan, jouée sur grand écran par Kristen Stewart, est la star de “Crépuscule”. La saga cinématographique, composée de cinq films, a été un succès mondial, a réussi à récolter des millions de dollars et des fans qui se souviennent à ce jour de l’histoire d’amour entre le vampire Edward Cullen (Robert Pattinson) et une fille mortelle.

La Franchise “Twilight” a commencé en 2008 et le public est tombé amoureux de Beau cygne, mais il y a aussi ceux qui ont remis en question le personnage. Il est vrai que Bella a de nombreuses faiblesses et même des traits ennuyeux qui la rendent difficile à lire et à voir. Mais il a aussi de nombreux attributs et moments positifs qui sont souvent négligés ou ignorés. Le portail web “Screenrant” fait une liste de 5 aspects positifs et 5 aspects négatifs du personnage de Kristen Stewart.

Kristen Stewart a joué Bella Swan dans la saga “Twilight” (Photo: Summit Entertainment)

1. DÉPENDANT: Il y a de nombreux aspects malsains dans la relation de Bella avec Edward, ainsi que dans sa relation avec Jacob. Vous avez tendance à devenir très codépendant et à perdre le sens de vous-même dans la relation. Quand Edward rompt avec elle, elle devient tellement déprimée qu’elle est incapable d’être bien seule.

2. COMPLACENT: Bella n’a pas une personnalité particulièrement énergique. Elle avait tendance à laisser les autres, en particulier les hommes de sa vie, prendre des décisions à sa place plutôt que d’être indépendante.

3. NÉCESSAIRE: Elle est particulièrement dans le besoin en ce qui concerne sa relation avec Edward, puis transfère ce besoin à Jacob après qu’Edward l’ait laissée à New Moon. C’est pourquoi elle est souvent accusée d’être un mauvais modèle pour les filles, car elle semble tellement dépendante des hommes de sa vie.

4. AUTO-INTÉRESSÉ: Cela peut ne pas sembler être un attribut négatif, mais il peut certainement être poussé à l’extrême. Bella essayait toujours de sauver les autres et de rendre les gens autour d’elle heureux, et elle ne passait pas assez de temps à prendre en compte ses propres besoins.

5. DISTANT: Quand elle déménage à Forks, Bella est généralement assez introvertie et n’essaye pas d’être le centre d’attention. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais cela peut sembler distant et non impliqué.

Stewart a commencé sa carrière en 1999 et est devenue célèbre avec le rôle de Bella Swan dans la saga “Twilight” (Photo: Summit Entertainment)

6. PROTECTEUR: Bella est connue pour être très protectrice envers les personnes qui lui tiennent à cœur, y compris ses parents, ses amis, Edward et plus tard sa fille. Bien que pour la plupart des séries, elle n’ait aucune capacité surnaturelle pour se protéger, elle est toujours prête à risquer sa vie pour prendre soin des personnes qui lui sont chères.

7. AIMER: L’une des plus grandes forces de Bella est sa compassion et ses soins. Elle est prête à être forte et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les personnes dont elle se soucie. Elle ira jusqu’au bout de la terre pour les sauver.

8. RÉSISTANT: Bella supporte vraiment beaucoup de choses tout au long de la saga. Elle est capable de survivre à une expérience de naissance très horrible, puis d’être transformée en vampire immédiatement après, et subit beaucoup de choses traumatisantes au cours de l’histoire. En outre, il devient l’un des vampires les plus forts après sa conversion.

9. ENGAGÉ: L’un des meilleurs traits de Bella est sa loyauté et son engagement général envers les gens de sa vie. Lorsque vous vous souciez de quelqu’un, vous ne vous lâchez pas même lorsque des difficultés surviennent. Bien que cela puisse pousser votre engagement trop loin et oublier de prendre soin de vous, c’est généralement un trait positif.

10. RESPECTUEUX: Bella est assez ouverte d’esprit et toujours à l’écoute des différents côtés et perspectives. L’exemple le plus notable de ceci est la façon dont il a refusé de prendre entièrement parti entre Edward et Jacob et comment il pouvait voir le point de vue des vampires et des métamorphes.

Au cours de 5 films, l’actrice américaine a joué ce personnage qui a changé sa vie et lui a ouvert ses portes dans l’industrie cinématographique (Photo: Summit Entertainment)