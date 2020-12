Les élections à la présidence de Barcelone auront lieu le 24 janvier (si le coronavirus le permet) et un mois après les élections, les candidats continuent de présenter leurs grands projets. Le dernier a été Agustí Benedito, qui a promis de démolir le Camp Nou pour construire un nouveau stade.

Nouveau stade

«Nous allons construire un nouveau stade. Je remonte à 1953, ces membres ont pu construire le meilleur stade du monde, le Camp Nou, mais ce n’est plus le cas et avec l’Espai Barça, ce ne serait pas non plus. Et le meilleur club du monde mérite le meilleur stade du monde.

Je jouerais à Montjuic

«Descendez le Camp Nou Et construire le nouveau stade au même endroit signifierait que pendant environ trois ans, le Barça devrait jouer à l’Estadi Olímpic, agrandi pour accueillir le membre. Soit on fait l’effort, soit on passe 8 à 9 ans avec des travaux et avec un impact sur l’assistance. La deuxième option consiste à construire le stade dans la Ciutat Esportiva Joan Gamper et à déplacer la Ciutat Esportiva. Le meilleur stade du monde serait construit aux portes de Barcelone. Plutôt emblématique.

Espai Barça

“Le problème est que le partenaire du Barça ne sait pas dans quelle aventure il s’engagera avec l’Espai Barça, et pense que dans quatre étés, il aura le meilleur stade du monde. Eh bien, ce n’est pas vrai. Nous n’avons pas de projet ou de plan directeur, nous avons des références. Nos premiers chiffres sont que le nouveau Palau Blaugrana et le nouveau Camp Nou ne coûteraient pas moins de 900 millions d’euros. Mais c’est que l’autre proposition («Espai Barça» coûtera également environ 900 millions d’euros) ».

Le reste de votre équipe

«Dans le domaine social et institutionnel, Agustí Bassols sera le premier vice-président de ce conseil. Et dans le domaine économique et patrimonial, la vice-présidente sera Laura Guitart ».

Mauvaise situation économique

«C’est une situation économique difficile, toute la faute du conseil d’administration de Bartomeu, qui a placé le club dans une période d’extrême difficulté. Le Barça est en faillite, cela ne veut pas dire qu’il doit faire faillite, loin de là, mais le fonds de roulement est négatif et dépasse les 420 millions d’euros négatifs. Si le Barça entre tout ce qu’il doit entrer dans 12 mois, il aura encore près de 500 millions à payer ».

Baisse de salaire

«En même temps qu’on va se passer de joueurs de référence, comment allez-vous penser signer? Il faut réduire de 220 millions d’euros la masse salariale, il en est ainsi. Il y aura des joueurs qui ne suivront pas. Et c’est la responsabilité de ceux qui sont partis, et ils iront “amoureux” “