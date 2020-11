«Il y a 40 ans, nous pleurions de joie. Pour la première fois, grâce à vous, nous étions sur un podium olympique. Aujourd’hui, nous pleurons de tristesse. D.E.P. Vous serez toujours une légende de l’athlétisme espagnol », a recueilli le profil Facebook de la Fédération royale espagnole d’athlétisme, en référence à Jordi Llopart, décédé aujourd’hui, mercredi 11 novembre, après avoir été dans un coma irréversible. Llopart, l’un des plus grands athlètes de ce pays, a été le premier médaillé olympique d’athlétisme espagnol, pionnier de la marche espagnole, avec un autre athlète illustre tel que Josep Marín. Il avait 68 ans. Né à El Prat de Llobregat (Barcelone), il a participé à trois Jeux Olympiques: Moscou-80, Los Angeles-84 et Séoul-88.

Llopart était étroitement lié au conseil d’Onís, en particulier à Benia, une ville qu’il visitait pour profiter de quelques jours de repos, au milieu des années 1980, en compagnie de sa femme, María del Carmen. Arobes, avec qui il s’était marié en 1979, et ses deux filles, alors qu’il était l’un des plus grands de la scène internationale. Il était en avance sur son temps dans les épreuves de marche athlétique, se proclamant champion d’Europe du 50 kilomètres en 1978 et finaliste olympique à Moscou-1980.

Pendant ses jours de détente dans l’Est, Llopart avait pensé aux lacs de Covadonga comme à un camp d’entraînement, «mais j’ai besoin de routes qui ont au moins un kilométrage minimum et qui sont plates, et le problème avec les lacs est que il a des hauts et des bas. Un autre problème réside dans la cabine. Ce que je voulais, c’était profiter de mes entraînements à l’unisson pour les athlètes ici, originaires des Asturies. Faites des camps d’entraînement », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec le LNE le 17 septembre 1986.

Retiré de la haute compétition aux portes des Jeux Olympiques de Barcelone-92, Llopart se consacre au rôle d’entraîneur, menant la préparation de Daniel Plaza – médaille d’or à Barcelone-92-, Basilio Labrador, García Bragado – championne du monde en 1993 et ​​vice-championne en 1997 et 2001-, Teresa Linares, la Polonaise a nationalisé l’espagnol Beata Betlej et plusieurs marcheurs japonais. En outre, il a été président de l’Association catalane des athlètes contre la drogue et depuis janvier 1993 conseiller de la Fédération espagnole dans la catégorie marche.

Marié dans les deuxièmes noces avec l’ancien marcheur lituanien Sonata Milusaiskaite, qu’il a également formé et avec qui il a eu deux autres filles (Karina et Victoria). La lutte entre la vie et la mort de Jordi se fait beaucoup sentir dans une grande partie de la région du sud-est, en particulier chez les fans d’athlétisme. De plus, à l’aube de la marche sportive, le Catalan a offert une projection, accompagnée d’une agréable causerie, organisée par le club Cangas de Onís Atletismo, dont certains des participants se souviennent encore.

“Nous étions fous heureux de ce discours sur tout un finaliste olympique, ici à Cangas”, a déclaré aujourd’hui, mercredi, Toni Fernández, co-fondateur du club d’athlétisme de Cangas de Onís et ancien président de l’entité. «Je pense que c’était à la fin des années 80 ou au début des années 90 dans le sous-sol du pensionnat pour femmes, où se trouve l’actuelle maison de retraite. «C’était un ami, mais il avait aussi une relation très étroite. C’était un bon compatriote et campechanu », a également déclaré aujourd’hui Antonio Niembro, un hôtelier de Benia de Onís.