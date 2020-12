Le Real Madrid a prolongé sa semaine fantastique avec une victoire contre l’Athletic (2-1) marqué par le protagonisme presque absolu de Toni Kroos, qui a magistralement guidé son équipe vers une victoire marquée par expulsion de Raúl García et du double de Karim Benzema.

Décidément, la meilleure version du milieu de terrain allemand est de retour. Ses dernières expositions en tant que lumière clé de la résurrection blanche avaient une continuité contre l’Athletic, qui a subi l’impulsion d’une équipe qui renaît après avoir signé sa quatrième victoire consécutive (Séville, Borussia Mönchengladbach, Atlético de Madrid et Athletic).

Kroos était le métronome et le piston Le Real Madrid, profité de l’irresponsabilité de Raúl García, l’autre élément clé d’une histoire qui aurait pu en être une autre s’il ne s’était presque pas expulsé avec une paire de jaunes pour deux piétinements très nets sur la moitié allemande.

Le joueur expérimenté de l’Athletic, qui demandait une place dans les onze après trois jours d’absence, il a quitté son équipe avec un homme de moins quand le duel avait l’air mauvais pour les hommes de Zinedine Zidane. Gaizka Garitano, audacieuse, a proposé une pression asphyxiante très élevée et en à peine un quart d’heure il s’est passé beaucoup de choses.

Real Madrid, avec difficulté à obtenir le ballon, a reçu deux alertes qui auraient pu changer l’avenir de l’accident. Dans les deux cas, deux défaites de Lucas Vázquez au centre du terrain ont provoqué une tête claire d’Óscar De Marcos qui est sortie du but de Thibaut Courtois et un tir d’Iñaki Williams qui n’a pas été lié au but du Belge.

Cela allait du but possible de Williams et même d’un penalty que Jesús Gil Manzano pouvait siffler pour une poussée de Dani Carvajal à l’expulsion de Raúl García sur le jeu suivant. Le ciel s’est ouvert au Real Madrid après avoir souffert dans la première section.

Avec le seul changement dans le onze de l’Uruguayen Fede Valverde pour le suspendu Casemiro, les dix autres qui ont brillamment battu l’Atlético la veille ont dû retrousser leurs manches pour aller de l’avant sur le tableau de bord avant la pause.

Seul Kroos a fourni la fluidité et la vitesse dans les transitions pour casser l’Athletic, qui a abaissé sa ligne de vingt mètres pour former une toile d’araignée difficile à casser. La patience faisait défaut pour profiter des espaces et parfois seules des tentatives de milieu de gamme semblaient servir à tester Unai Simón.

Valverde et Kroos lui-même l’ont essayé, qui, comme l’Uruguayen, a envoyé un tir en dehors du but de l’Athletic et a marqué le territoire pour ce qui allait arriver plus tard. Juste au-dessus du klaxon, lorsque le 0-0 semblait le résultat de la pause, il a semblé frapper un coup lointain et millimétrique avec lequel il a mis fin à la résistance de l’équipe basque.

C’était le point culminant de une première partie presque parfaite: un but, 53 passes réussies sur 55 tentatives, 100% gagnés, six récupérations et une expulsion provoquée. La route semblait ouverte à la gloire de l’Allemand et à celle de ses compagnons.

Cependant, le Real Madrid cette saison semble déterminé à rendre les choses difficiles. Dans la deuxième partie, il est allé sur le terrain excessivement conformiste et Athlétique surpris avec un contre qui s’est terminé avec Ander Capa après avoir combiné avec De Marcos.

1-1 et inversement. Zidane a emmené Isco Alarcón et Marco Asensio sur le terrain pour chercher de l’imagination dans le mur rouge et blanc, qui avait encore la force de laisser sortir certains de ses soldats pour effrayer son rival dans des contre-attaques dangereuses.

Cependant, l’équipe blanche a bien résisté à ces tentatives Et, bien que le temps passe sans chances, la première fois, il a résolu une situation qui commençait à devenir moche avec une connexion entre Dani Carvajal et Karim Benzema qui s’est terminée avec le ballon dans le but de l’Athletic après une bonne tête de l’attaquant français.

C’était suffisant. Le coup de Benzema a été définitif malgré le fait que l’équipe de Garitano ait encore eu le courage d’avancer et de bouleverser le Real Madrid dans quelques instants. Curieusement, l’équipe de Zidane est devenue une contre-attaque et l’Athletic un harceleur.

Vesga pourrait obtenir l’héroïsme de la cravate, mais Courtois a sorti une main miraculeuse et sur le jeu suivant Benzema a remporté la victoire blanche avec le troisième but qui a condamné Athletic. Le 3-1 n’a pas bougé du stade Alfredo Di Stéfano et le Real Madrid a franchi une autre étape pour rester dans la lutte pour la Ligue.

Fiche technique

3.- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde (Isco, m. 63), Modric, Kroos; Lucas Vázquez (Rodrygo, mort 75), Vinícius (Asensio, mort 63) et Benzema

1.- Athlétique: Unai Simón; Capa (Lekue, m. 80), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Victor (Vesga, décédé 66); De Marcos (Muniain, m. 80), Raúl García, Berenguer (Córdoba, m. 59); et Williams (Villalibre, m. 66).

Buts: 1-0, m. 45 + 2: Kroos; 1-1, m. 53: Cape; 2-1, m. 74: Benzema. 3-1: m.93

Arbitre: Gil Manzano (Comité d’Estrémadure). Il a averti Lucas Vázquez (m. 42) du Real Madrid et Yeray (m. 80) de l’Athletic. Il a expulsé le joueur de l’Athletic Raúl García avec un double avertissement (minutes 8 et 12).

Incidents: match correspondant à la quatorzième journée de LaLiga Santander joué à huis clos au stade Alfredo Di Stéfano.