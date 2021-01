Juan Manuel Vazquez

Mercredi 13 janvier 2021

En novembre 2020, Miguel Berchelt a passé de terribles semaines malades avec Covid 19. En plus de l’angoisse et de l’inconfort physique, il a subi une période de convalescence où il lui était impossible de poursuivre son travail de formation; C’est le plus grand dommage qu’il considère subi avec le virus et qu’il regrette le plus aujourd’hui. Surtout quand il se prépare pour le combat contre Óscar Valdez le 20 février, l’un des plus attendus cette année et qu’il prévoit de rejoindre la tradition des grands combats explosifs entre Mexicains.

Berchelt expose son championnat des super poids plume du World Boxing Council à un ancien monarque qui travaille maintenant sous le regard de l’entraîneur à succès Eddy Reynoso, responsable de la carrière de Saúl Canelo Álvarez. Le pari est double, pour vaincre un combattant médiatique comme Valdez et son prestigieux corner.

Je veux battre Óscar Valdez, bien sûr, mais aussi Eddy, qui selon eux est le meilleur entraîneur aujourd’hui, dit Berchelt; mon adversaire n’a jamais affronté des combattants de mon niveau et je pourrai peut-être l’assommer et lui casser la mâchoire à nouveau.

Le champion n’est généralement pas arrogant. Mais cette fois, il a dû surmonter le handicap que la maladie lui imposait. Retrouvez la santé et la force. Pas facile face à un virus dont les conséquences affaiblissent considérablement ceux qui sont infectés.

J’aurais aimé que ce combat ait lieu en mai, reconnaît Berchelt, mais l’opportunité s’est présentée comme ça et il faut la prendre comme elle vient. Ce sera le meilleur sac de ma carrière et en pleine pandémie, donc je dois y faire face dans ces conditions et je sais que je peux le vaincre dans un combat qui sera une guerre.

Ce concours a attendu l’opportunité de devenir réalité. Il a été reporté pour diverses raisons, la plus récente étant due à la suspension des activités à l’origine de la pandémie aux États-Unis. L’attente est justifiée, car les deux combattants ont fait preuve de courage et d’ambition dans chaque combat. Un croisement qui semblait logique et qui consacre cette tradition de combats choquants entre Mexicains, avec de vrais jalons tels que ceux interprétés par Erik Morales-Marco Antonio Barrera, Israel Vázquez-Rafael Márquez, Lupe Pintor-Carlos Zárate et Rubén Olivares-Chucho Castillo.

Ces expositions sont dans l’esprit des fans du Mexique et des États-Unis, note Berchelt; il y a un excellent bilan et les gens s’attendent à ce que nous soyons à la hauteur. C’est une tradition que lorsque deux Mexicains se battent, le sang se réchauffe, tout crie. Je suis un boxeur styliste, qui réfléchit pendant le combat, mais je sais que je vais devoir me battre. Cela ne peut être appelé que la guerre.

Le combat sur la toile implique une autre confrontation intéressante, puisque dans le coin de Berchelt se trouve Alfredo Caballero, un entraîneur qui conteste également la position de l’un des meilleurs du pays. Caballero et Reynoso sont deux joueurs d’échecs, non seulement nous allons nous battre avec nos corps et notre intelligence sur la toile, nos coins le seront aussi, conclut Berchelt.