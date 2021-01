Beristáin remporte le combat contre le coronavirus et revendique son corner sur le ring

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a12

Ignacio Beristáin n’a peur de rien. Il le tient sans fanfare lorsqu’il est récupéré du Covid-19 qui l’a affligé début décembre. Pendant un moment, il pensa que tout était fini, pas seulement la boxe, qu’il aimait vraiment depuis tant de décennies, mais même en pensant à sa propre vie.

Cette fois j’ai pensé: j’ai déjà vécu une merde. Jusqu’ici c’était tout, accepter sans drame, car ce n’est pas la première fois que je suis gravement malade. J’ai déjà eu une pneumonie trois fois et je suis toujours là.

Les atteintes à sa santé sont liées à son activité professionnelle. Dans les années 1990, alors que les anciens champions du monde Ricardo Finito López et Melchor Cob travaillaient sous sa tutelle, un voyage de New York à Los Angeles le mettait dans une situation délicate.

«Nous nous sommes entraînés à Central Park avec Finito, avec du mauvais temps», se souvient-il; Il s’est battu et le lendemain j’ai pris l’avion pour Los Angeles pour être avec Cob, qui défendait son titre. J’avais de la fièvre et je me sentais très mal. Mais je me suis débrouillé, ça et encore deux fois.

Malgré les soins qu’il a gardés en quarantaine, dès son retour à l’activité l’été, un sens des responsabilités l’a poussé à accompagner les jeunes qu’il forme. Beristáin pense que c’est lors d’un de ces voyages de travail qu’il a été infecté.

Dans les aéroports, les personnes qui vous reconnaissent et veulent vous embrasser ou prendre une photo ne manquent pas. Je pense que dans ces moments-là, je pourrais l’attraper, dit-il.

Engagement moral

Dans leur entourage, ils insistent sur le fait qu’il est temps de s’éloigner du ring. Mais Beristain considère la boxe comme un engagement moral et pas seulement professionnel. Quand vous voyez des jeunes développer passionnément un style et se donner sans condition, vous vous sentez obligé d’être avec eux.

Quand ils me demandent de ne pas aller travailler, cela me met mal à l’aise, dit Beristáin; Cela me ravit de voir mes combattants boxer magnifiquement. Maintenant, j’ai cinq jeunes qui ont une chance d’accomplir quelque chose et je ne peux pas les laisser seuls.

Beristáin a plus de quatre-vingts ans et attend son tour de se faire vacciner contre Covid. En plus de vivre, rien ne le rend plus excité que de redonner des instructions sous l’un des angles du ring.