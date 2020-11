Beaucoup a été dit au cours des dernières heures de la relation entre le «jouet cassé» du monde du tennis, Bernard Tomic, et la déesse d’Onlyfans Vanessa Sierra. Et c’est le “ bad boy ” des raquettes lui-même qui a confirmé la romance en publiant une photo dans laquelle aussi apparaît mordant les fesses de l’influenceur …

Tomic est un joueur de tennis australien né en Allemagne et d’origine croate, vainqueur de l’Open d’Australie junior en 2008. Il a atteint la 27e place du classement ATP à l’âge de 19 ans et était l’une des grandes promesses du tennis, mais il a été en dehors de la top 50 depuis la mi-2012. Il est considéré comme un jouet cassé dans le monde de la raquette et aussi un mauvais garçon, car il a été suspendu pour inconduite et l’un de ses sponsors a rompu avec lui pour des raisons antisportives. Maintenant, Tomic est dans l’actualité et pas précisément pour des raisons de tennis, mais parce qu’il sort avec le mannequin Vanessa Sierra.

Cela a été reconnu sur Instagram par le mannequin et le joueur de tennis, qui avec cette photo enflammée qu’il a téléchargée en mordant les fesses de sa petite amie a révolutionné les réseaux. Celle qui détruit son compte Onlyfans est Vanessa Sierra, qui vend ses propres photos et vidéos à contenu sexuel sans aucune forme de censure.

Bernard Tomic lui-même a mis en ligne une photo avec l’influenceur, qui a participé à plusieurs “ émissions de téléréalité ” et est bien connu à la fois sur Instagram, où il a deux comptes et plus d’un million de followers, et sur Onlyfans, où il balaie son contenu pour adultes. A 25 ans, Vanessa Sierra profite de sa beauté pour gagner sa vie et est désormais sur toutes les lèvres pour cette aventure avec le jouet de tennis cassé.