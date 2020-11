Barcelone Oui Betis ils s’affrontent au Camp Nou ce samedi à 16h15 dans le match correspondant à la 9e journée de la Ligue de Santander. Les hommes de Ronald Koeman tenteront de briser la séquence négative qu’ils traversent dans la Ligue de Santander: Les Catalans ont disputé quatre matches sans connaître la victoire en championnat de la ligue.

Ce ne sont pas des semaines faciles pour Barcelone. L’équipe culé est à huit points du Real Madrid en championnat, qui est deuxième derrière la Real Sociedad. Depuis la victoire à Balaídos contre le Celta, le Barça n’a pas gagné en Ligue de Santander: nul contre Séville et Alavés et défaites contre Getafe et le Real Madrid. Les choses vont mieux en Ligue des champions, même si les Catalans gagnent mais ne sont pas convaincants en Europe.

De leur côté, le Betis arrive sur un terrain où il y a deux saisons, avec Quique Setién sur le banc, ils ont remporté une victoire mémorable (3-4). La victoire de la saison dernière contre Elche pourrait donner des ailes aux hommes de Pellegrini, qui arrivent au meeting du Camp Nou avec la septième place du tableau.

La réunion sera télévisée en direct sur Movistar LaLiga et sur Mitele Plus, en plus de pouvoir être suivie avec des commentaires en direct via le site Web de OKDIARY.

À quelle heure joue Barcelona – Betis?

Espagne: 07/11/2020 16:15 (15:15 aux îles Canaries).

Argentine: 07/11/2020 12:15 heures.

Mexique: 07/11/2020 09:00 heures.

La Colombie: 07/11/2020 10:00 heures.

Pérou: 07/11/2020 10:00 heures.

Chili: 07/11/2020 12:00 heures.

Venezuela: 11/07/2020 11:00 heures.

Uruguay: 07/11/2020 12:00 heures.

Les anges: 07/11/2020 09:00 heures.

New York: 07/11/2020 12:00 heures.

Où joue Barcelone – Betis?

Camp Nou (Barcelone).

Qui arbitre Barcelone – Betis?

Guillermo Cuadra Fernandez (Espagne).

Où diffusent-ils Barcelone – Betis?

Espagne: Movistar LaLiga, Mitele Plus

Allemagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentine

Bolivie: Tigo Sports Bolivie

Brésil: ESPN Brésil, Regarder ESPN Brésil

Canada: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chili: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chili

Chine: Chaîne sportive du Guangdong, iQiyi.

La Colombie: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombie

Costa Rica: Ciel HD

Equateur: DIRECTV Sports Equateur, DIRECTV Play Sports

Le sauveur: Ciel HD

France: Gratuit, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala: Ciel HD

Honduras: ESPN Caraïbes, Sky HD, ESPNPlay Caraïbes

Italie: DAZN

Mexique: Sky HD, Blue To Go Video Partout

Nicaragua: Ciel HD

Panama: Ciel HD

Paraguay: Tigo Sports +

Pérou: DIRECTV Sports Pérou, DIRECTV Play Deportes

Royaume-Uni: LaLigaTV, Premier Player HD

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

États Unis: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Files d’attente probables

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Ansu Fati et Messi.

Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Carvalho, Guido Rodríguez; Joaquín, Fekir, Canales et Antonio Sanabria.