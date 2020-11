15:26. La gamme Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Joaquín, William, Guido Rodríguez, Canales, Tello; et Sanabria.

15:23. NE JOUE PAS À LEO MESSI! Le onze de départ de la Barcelone, avec des surprises: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembelé, Griezmann et Ansu Fati.

15:20. Nous avons déjà des files d’attente confirmées!

15:15. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct de Football Club Barcelone – Real Betis, match correspondant au neuvième jour du Ligue de Santander. Match toujours effréné entre deux clubs colorés, avec deux crashs sur les bancs d’un certain flash: Koeman-Pellegrini.

Les culés arrivent avec le besoin de frapper la table, de réussir un triomphe solvable et sans mais qui marquent la tendance à la hausse qu’ils recherchent Koeman, qu’il n’en finit pas de frapper la clé de la régularité et qu’il cherche toujours un onze qui n’échoue pas.

Pour sa part, Betis Il vient également avec l’ombre de la régularité et de la constance. Le classement et ces huit premières journées précisent déjà la direction des Bétiques, qui n’ont pas encore fait match nul et ne savent que gagner ou perdre jusqu’à présent: quatre victoires et quatre défaites.