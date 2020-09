LOS ANGELES (AP) Mookie Betts a frappé un circuit égalitaire en neuvième manche, Will Smith a aligné un simple RBI à la 10e et les Dodgers de Los Angeles se sont ralliés devant les Diamondbacks de l’Arizona 3-2 mercredi soir.

Les Dodgers – qui mènent les Majors avec une fiche de 28-10 – ont remporté leur neuvième de suite à domicile malgré seulement quatre coups sûrs. Le MVP en titre de la NL, Cody Bellinger, a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure latente.

«Nous nous sommes battus et nous sommes restés dans le match, a dit Betts, qui est deuxième de la NL avec 12 circuits. «Vous devez jouer 27 retraits, et parfois plus, comme aujourd’hui. Le plus important est simplement de faire pression sur les 27, et je pense que nous avons fait un travail décent à ce sujet. ”

Après que l’Arizona ait marqué un point en haut du 10e, Max Muncy a commencé la moitié inférieure en tant que coureur automatique au deuxième but et n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour marquer. Il a avancé à la troisième place sur le sacrifice de Chris Taylor et a continué à la maison lorsque Junior Guerra (1-1) a jeté large du sac, ce qui a également permis à Taylor de passer au deuxième.

Un retrait plus tard, Smith a aligné un simple à gauche pour le troisième succès de sa carrière.

«Je pensais que c’était un match de baseball vraiment bien joué, a dit le gérant des Dodgers Dave Roberts. Je pense que nous sommes tellement habitués aux circuits et à l’attaque, mais pour amener les lanceurs à faire des lancers, et des jeux défensifs, des scores bas où chaque lanceur, chaque coureur de base compte, j’ai pensé que c’était amusant. ”

Les Dodgers avaient été retenus à un coup sûr par trois lanceurs Diamondbacks pendant 8 1/3 de manches jusqu’à ce que Betts ait réussi à centrer Kevin Ginkel. Corey Seager a suivi avec un doublé sur le mur du champ gauche mais s’est retrouvé coincé.

L’Arizona a pris une avance de 2-1 dans le 10e lorsque Daulton Varsho est rentré à la maison sur une marche chargée de bases par Kenley Jansen (2-0) à Christian Walker. C’était la première fois que les Diamondbacks allaient à des manches supplémentaires cette saison.

Le manager de l’Arizona, Torey Lovullo, a déclaré qu’il pratiquait la défense contre la carie et se classait fréquemment troisième au cours des trois semaines de camp d’été qui ont précédé la saison en raison des nouvelles règles, ce qui a rendu cette perte encore plus frustrante.

«Nous avons travaillé dur pour mettre la pression sur le bunter. Nous devons vivre, apprendre et le porter ”, a déclaré Lovullo. «Nous sommes tombés en panne et n’avons pas exécuté. Je pensais que nous allions bien parfois. Nous n’avons pas pu obtenir ce gros coup pour ouvrir le jeu. ”

Walker a réussi un circuit et Zac Gallen n’a accordé qu’un seul coup sûr en sept manches et plus pour les Diamondbacks, qui ont perdu quatre de suite et 13 de leurs 14 dernières.

Le seul coup sûr accordé à Gallen était sur son premier lancer lorsque Betts alignait un simple au centre. Après que le droitier ait marché Smith avec deux retraits dans le deuxième, il a retiré 16 Dodgers consécutifs jusqu’à ce que Joc Pederson fasse un tirage au sort pour mener le huitième.

Gallen, qui en a retiré sept et en a marché deux, a accordé trois points mérités ou moins dans les 23 départs de sa grande ligue. C’est également la huitième fois en 10 matchs que les partants de l’Arizona ont abandonné deux points ou moins.

«J’avais pris de l’avance et je restais en tête, a dit Gallen. «J’avais une idée des cinq longueurs. Chaque fois que vous avez tendance à ressentir cela, tout fonctionne mieux. ”

Walker a réussi un circuit au centre gauche avec un retrait en sixième manche sur un coupeur au cœur du marbre de Caleb Ferguson. Le joueur de premier but bat .387 (12 pour 31) avec cinq circuits et neuf RBis à ses 10 derniers matchs au Dodger Stadium.

Walker Buehler a lancé cinq manches sans but à son premier départ depuis le 21 août. Le droitier – qui était sur la liste des blessés en raison d’une ampoule – n’a accordé que deux coups sûrs et en a retiré six.

BETTS CHAUDS

Betts est 7 sur 17 à ses cinq derniers matchs et a atteint la base 13 fois lors de ses 25 dernières apparitions au marbre. Tous ses circuits cette saison ont été contre des lanceurs droitiers.

TRAVAIL SUR LE WEB

Le voltigeur gauche de l’Arizona, David Peralta, a fait une belle prise glissante pour priver Edwin Rios d’un coup sûr en huitième manche. Peralta a également eu deux coups sûrs pour son 12e match multi-coups de la saison.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Diamondbacks: P Madison Bumgarner (arrière) devrait sortir de la liste des blessés samedi et débuter contre son ancienne équipe de 11 ans, les Giants de San Francisco. Le gaucher a signé un contrat de cinq ans de 85 millions de dollars avec l’Arizona pendant l’intersaison.

Dodgers: Le manager Dave Roberts a déclaré que Bellinger avait pris quelques balançoires dans la cage des frappeurs avant le match et pourrait être de retour pour la finale de la série de jeudi.

SUIVANT

Diamondbacks: RHP Luke Weaver (1-5, 8,23 ERA) a accordé six points mérités en quatre manches lors d’une défaite de 11-2 contre les Dodgers le 1er août.

Dodgers: Le LHP Clayton Kershaw (4-1, 1,80 ERA) est à trois retraits au bâton de 2500 pour sa carrière.

