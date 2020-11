Mis à jour le 29/11/2020 à 17:45

À compter du 25 novembre, le paiement de la Deuxième lien familial universel 760 soles via la modalité Cellular Banking, qui correspond aux phases 3 et 4. Les bénéficiaires pourront recevoir le BFU sur leur téléphone mobile, sans avoir besoin de disposer d’un compte bancaire. De cette manière, l’État péruvien entend atteindre tous les ménages économiquement touchés par la pandémie COVID-19.

Les bénéficiaires qui sont dans la modalité Services bancaires cellulaires, ils doivent d’abord accéder à la plateforme bfu.gob.pe pour valider vos données et votre numéro de téléphone portable qu’ils utiliseront pour le processus de collecte des 760 semelles. Pour ce faire, vous devez le faire à la date qui vous correspond selon le dernier chiffre de votre identifiant, tel qu’établi dans le calendrier d’affiliation pour Cellular Banking.

Il est à noter que le Banque Nationale ont rapporté que les bénéficiaires qui collecteront les 760 soles dans la modalité Services bancaires cellulaires Ils pourront le faire en utilisant n’importe quel type de téléphone portable, smartphone ou analogique, sans avoir besoin d’une connexion Internet. Mais que dois-je faire si je ne reçois pas de mot de passe pour m’inscrire à la banque cellulaire de la Banco de la Nación? Ici, nous vous disons.

Il est recommandé de ne pas partager de clés personnelles avec des inconnus ou des personnes qui ne sont pas dignes de confiance (Photo: Andina)

Que dois-je faire si je ne reçois pas de mot de passe pour m’inscrire à la Banque Cellulaire Banco de la Nación?

Si vous avez déjà saisi vos données et votre numéro de téléphone portable dans consultations.bfu.gob.pe, vous devez attendre cinq jours pour Banque Nationale Je vous enverrai un message texte avec un mot de passe à quatre chiffres ou un code PIN qui sera utilisé pour entrer le Services bancaires cellulaires, en composant le * 551 #. Autrement dit, vous pouvez récupérer les 760 semelles à partir du cinquième jour de votre adhésion.

Si les cinq jours se sont écoulés et que vous ne recevez aucun mot de passe, vous devez rester calme. Si ces types de difficultés surviennent pendant le processus d’adhésion à la banque cellulaire, vous pouvez appeler le 1811 pour recevoir les conseils dont vous avez besoin pour générer vos mots de passe.

Bonus familial universel: comment s’inscrire pour facturer les services bancaires cellulaires?

Validez vos données: Si lors de votre requête vous bénéficiez de cette modalité, dès le 25 novembre, une option apparaîtra pour vous permettre de valider vos données personnelles (date d’identité, lieu, nom du père ou de la mère, date et lieu de naissance).Enregistrer un opérateur: Choisissez l’opérateur que vous souhaitez affilier (Entel, Movistar, Claro, Bitel) et enregistrez votre numéro de téléphone portable. A ce numéro, ils vous enverront le code d’accès de la banque mobile et le code d’encaissement à la date correspondante.Confirmez le numéro de téléphone portable: vérifiez que le numéro entré est correct car il ne peut pas être modifié ultérieurement. Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous pouvez saisir celui d’un autre membre de votre ménage avec qui vous avez une plus grande confiance.Enregistrez un email: si vous en avez un, enregistrez-le puis vérifiez votre plateau pour valider. Si vous n’avez pas de compte de messagerie, pas de problème; cette étape est facultative.Créez une clé nationale: créer une clé nationale à 6 chiffres (combiner des chiffres et des lettres majuscules ou minuscules).Recevez votre code d’accès: Dans les prochains jours, vous recevrez un message sur votre téléphone cellulaire enregistré avec un mot de passe à 4 chiffres ou un NIP qui vous aidera à accéder aux services bancaires cellulaires. Veuillez ne pas supprimer ou partager ce message.Entrez dans la banque cellulaire: composez * 551 # depuis votre téléphone portable, puis entrez le code à 4 chiffres que vous avez reçu. Sélectionnez l’option 4 correspondant au retrait puis indiquez le montant à retirer. Cochez l’option 1 pour confirmer. Le Banco de la Nación vous enverra un nouveau message texte, maintenant avec le code de collecte à 5 chiffres. Cette clé vous permettra de retirer l’argent de n’importe quel guichet automatique ou agent de la Banco de la Nación dans tout le pays.Retirez votre argent: Accédez à un guichet automatique ou à un agent MultiRed et recherchez l’option Opérations sans carte. Entrez le code de paiement à 5 chiffres et retirez l’argent. Le code de collecte a une durée de 48 heures. Dans le cas où vous ne pouvez pas effectuer l’opération dans les 48 heures, vous pouvez générer une nouvelle clé de collecte en suivant les étapes précédentes. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez appeler la ligne obligataire 1811 ou la ligne gratuite 0 800-10700 de Banco de la Nación (Photo: Andina)