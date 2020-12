Mis à jour le 14/12/2020 à 15 h 45

A partir du samedi 12 décembre, le deuxième Bonus Familial Universel de 760 soles à ceux qui sont dans la modalité Compte DNI, qui appartient à la phase 4. Cette subvention octroyée par l’État péruvien vise à venir en aide à 8,4 millions de ménages vulnérables économiquement touchés par la pandémie de coronavirus.

Le compte DNI Il s’agit d’un compte d’épargne individuel et numérique de base qui sera lié au numéro de la pièce d’identité nationale du bénéficiaire. La Banque de la Nation se chargera de créer automatiquement ce compte pour ceux qui n’ont pas encore de compte bancaire. De cette façon, vous pouvez collecter 760 semelles, une fois qu’ils vous ont donné les clés de votre téléphone portable.

Ils pourront accéder le compte DNI les gens qui ont entre 18 et 50 ans, une pièce d’identité, un téléphone portable à leur nom et un email. Une fois que vous l’activez, vous pouvez récupérer les 760 soles et effectuer des retraits, des paiements, des achats et la consommation de services.

Le Compte DNI est situé dans la phase 4 du paiement du Deuxième Bonus Familial Universel (Photo: Andina)

Bonus Deuxième Famille: jusqu’à quand puis-je récupérer les 760 soles via un compte DNI?

Il Banque Nationale établi un calendrier pour l’affiliation et l’activation de le compte DNI, qui a débuté le samedi 12 décembre. Les affiliations se feront selon le dernier chiffre du DNI des bénéficiaires de la subvention.

Pour activer votre compte, la Banque de la Nation a noté que les bénéficiaires responsables de la collecte le bonus dans ce mode, ils doivent avoir un téléphone portable avec une ligne à votre nom et un e-mail.

Selon le calendrier de Banque Nationale, le dernier jour pour récupérer les 760 semelles en mode Compte DNI est le lundi 21 décembre. A cette date, il correspond aux bénéficiaires dont le DNI se termine par 9.

Il est à noter que la modalité Compte DNI de la Banque de la Nation bénéficiera à 670 000 citoyens que pour la première fois, ils auront un compte bancaire 100% virtuel (sans l’utilisation de cartes physiques). Ils peuvent les activer depuis le Web, protégeant ainsi leur santé.

Échéancier de paiement du compte DNI

Le compte DNI est une modalité qui vous permet de collecter le bonus de 760 soles uniquement avec votre identifiant. (Photo: Midis)