Mis à jour le 12/12/2020 à 18:14

Ce samedi 12 décembre, le deuxième a commencé à être payé Bonus familial universel à ceux qui sont dans la modalité DNI Account, qui est un compte virtuel que la Banco de la Nación créera pour les bénéficiaires qui n’ont pas de compte bancaire afin d’effectuer le dépôt de 760 soles.

PLUS D’INFORMATIONS: Connaître ici le nouveau calendrier de paiement pour Cellular Banking et DNI Account

Ce compte d’épargne individuel et numérique de base sera lié au numéro de la pièce d’identité nationale et sera accessible aux personnes entre 18 et 50 ans, une pièce d’identité, un téléphone portable à leur nom et un e-mail. Afin que vous puissiez collecter le bonus, vous recevrez un mot de passe sur votre téléphone portable, une fois que vous l’activez, vous pourrez effectuer des retraits, des paiements, des achats et la consommation de services.

Si vous ne savez toujours pas comment y adhérer, nous vous expliquons étape par étape les procédures à suivre. Accorde une attention.

TUTORIEL POUR REJOINDRE LE COMPTE DNI

La première chose que vous devez faire est de vérifier si vous êtes bénéficiaire du bonus en entrant sur www.bfu.gob.pe, où ils indiqueront dans quelle phase vous recevrez l’argent.

Si vous aviez le mode Compte DNI, vous devez cliquer sur «Valider les données». (Photo: Banco de la Nación) Après cela, vous serez redirigé vers la page Reniec, où vous devrez répondre à quelques questions personnelles pour valider votre identité. N’oubliez pas d’avoir votre pièce d’identité à portée de main et lisez attentivement les questions avant de répondre. (Photo: Banco dela Nación) Si la validation de vos données sur ce site a réussi, vous serez immédiatement dirigé vers la plateforme DNI Account. (Photo: Banque de la Nation)

ÉTAPES POUR ACTIVER VOTRE COMPTE DNI

Une fois que vous avez été référé à la plateforme de compte DNI, cliquez sur le bouton «suivant» pour l’activer. Suivez les étapes suivantes:

Entrez un numéro de téléphone portable à votre nom. (Photo: Banco de la Nación) Vous recevrez un message texte sur votre téléphone portable avec un code à six chiffres. (Photo: Banco de la Nación) Vous devez entrer dans les cases qui apparaissent ces six chiffres pour vérifier la possession de l’équipement et cliquer sur le bouton “suivant”. (Photo: Banco de la Nación) Entrez votre e-mail et appuyez sur “suivant” Votre e-mail recevra un code de vérification. (Photo: Banco de la Nación) Ce code qui est venu à votre email, vous devez le saisir dans une autre case et appuyer sur “suivant”. (Photo: Banco de la Nación) Enregistrez vos informations d’emploi et appuyez sur “suivant”. (Photo: Banco de la Nación) Cochez les questions sur les informations fiscales et cliquez sur «suivant». (Photo: Banco de la Nación) Ensuite, lisez et acceptez les termes et conditions et appuyez sur “suivant”. (Photo: Banco de la Nación) Pour finir, créez votre mot de passe secret à six chiffres et ne le partagez avec personne. (Photo: Banque de la Nation)