Le droitier des Cleveland Indians, Shane Bieber, tente de graver son nom dans le livre des records de la franchise dimanche après-midi lorsqu’il affrontera les Brewers de Milwaukee en visite dans le match en caoutchouc de la série de trois matchs.

Bieber (6-0, 1,20 ERA) a retiré au moins huit frappeurs à chacun de ses huit premiers départs pour commencer la saison. C’est la deuxième plus longue séquence pour commencer une saison dans l’histoire de l’équipe, derrière seulement Bob Feller, qui l’a fait lors de ses neuf premiers départs en 1946.

Pour l’instant, Bieber cherche à reprendre là où il s’était arrêté après avoir été nommé lanceur du mois de la Ligue américaine en août. Le joueur de 25 ans a retiré neuf buts et n’a accordé qu’un seul coup sûr en six manches sans but d’une décision sans décision contre Kansas City lundi.

Bieber, qui fera son premier départ en carrière contre Milwaukee, verra un visage familier derrière le marbre lorsque le receveur Roberto Perez reviendra au combat. Perez a été mis à l’écart avec une épaule droite “fatiguée”.

“Roberto a lancé hier et aujourd’hui, donc il devrait être là dimanche”, a déclaré le manager par intérim de Cleveland Sandy Alomar Jr..

Bieber et Perez feraient bien de garder un œil sur Keston Hiura, qui est allé au fond de son troisième combat consécutif lors de la défaite 4-3 de Milwaukee samedi. Hiura, qui mène les Brewers avec 11 circuits, effectue une séquence de six matchs consécutifs (7 en 23, trois circuits, neuf points produits et six points marqués) dans la finale de la série.

Christian Yelich participe à une séquence de 25 matchs consécutifs sur la base pour les Brewers (18-20), qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs sur la route.

Malgré ces chiffres criards, le manager des Brewers, Craig Counsell, a déploré l’incapacité de son équipe à se présenter samedi.

«Nous avons eu les gars là-bas que nous voulions là-bas à plusieurs reprises, et nous n’avons tout simplement pas encaissé», a déclaré Counsell. “Vous ne pouvez pas déterminer qui est au marbre dans les grands endroits ou dans les moments, mais nous avions les bons gars au marbre pour faire quelque chose.”

César Hernandez a précisément fait cela pour les Indiens (24-15) pour leur donner leur première victoire au sol de la saison. Il a couronné une performance de trois succès avec un simple RBI à la neuvième manche de Josh Hader pour envoyer le club à sa septième victoire en 10 sorties.

“Hernandez, comme je l’ai déjà dit, va vous mettre dans une bonne situation, vous vous sentez bien quand il est à l’assiette parce qu’il va prendre contact”, a déclaré Alomar. “C’est un bon joueur situationnel.”

Hernandez a une fiche de 4 en 8 dans sa carrière contre le partant de dimanche Brett Anderson (2-2, 4,18 MPM), qui cherchera à rebondir après avoir accordé des sommets de la saison dans les deux manches (quatre) et les coups (neuf) en cinq manches d’un non -décision contre Pittsburgh.

Bien que cette sortie ne soit pas l’une de ses meilleures, Anderson a régulièrement perturbé les Indiens dans sa carrière. Il arbore un dossier de 4-0 avec une MPM de 0,94 et un WHIP de 0,78 en six départs contre Cleveland.

Le joueur de 32 ans a gardé Francisco Lindor (0 en 6) secret tandis que Carlos Santana n’a que 1 pour 5.

– Médias au niveau du champ