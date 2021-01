– Comment était 2020?

-Eh bien, au début, nous avons eu beaucoup de championnats parce que j’ai concouru à la fois dans la catégorie des moins de 21 ans et dans la catégorie senior. Lorsque nous étions concentrés pour la Premier League marocaine, il y avait un verrouillage. J’étais au Centre de Haute Performance (CAR) de Madrid et nous avons dû rentrer chez nous, car il y avait un point positif.

– Le confinement était-il très lourd?

Pas pour moi personnellement car j’ai été occupé pendant longtemps. Je suis inscrit en administration des affaires et gestion (ADE) à l’UCAM et j’en ai profité pour étudier, cela me convenait très bien. Normalement, entre tant de voyages et tant de compétition, je ne peux pas y passer autant de temps.

– Et comment avez-vous résolu les sessions de formation?

– Comme au début ça allait durer deux semaines, j’ai pris la première pause, mais à partir de là, Ángel Arenas, mon entraîneur et entraîneur national, a commencé à nous envoyer des choses à faire. Il m’a fait trois plans d’entraînement. Et puis tous les collègues ont donné des cours et ont fait des formations de kumite et kata par Zoom. Dans mon immeuble, il y a un espace commun à l’étage que j’ai utilisé pour faire la partie physique, et celui qui nécessitait une connexion Internet que j’ai fait dans le salon, en déplaçant les meubles et autres. La vérité est qu’il a rendu les séances d’entraînement très amusantes, vous attendiez avec impatience le temps de vous distraire. Nous avons même fait un tournoi de kata.

“Avez-vous gardé le formulaire?”

– La situation n’est pas bonne, mais cela m’a aidé à me soutenir. Quelques semaines plus tard, nous sommes retournés aux gymnases, mais toujours avec des mesures de sécurité, étant un sport de contact. Nous gardons nos distances et portons un masque.

– Comment se passe l’entraînement avec un masque?

– Au début c’était horrible, les chirurgicaux semblaient que vous les aviez avalés en respirant. Mais ensuite, vous vous y habituez. Nous les avons utilisés depuis le début tout le temps, même lorsque nous faisions du physique sans contact, pour les atteindre. Maintenant, c’est devenu une protection de plus, nous portons l’embout buccal sous le masque. Un avantage que la Fédération espagnole nous a donné a été de réduire les compétitions d’une minute, maintenant nous nous battons pendant deux minutes. Et les plus petits sont autorisés à retirer l’embout buccal.

– Les compétitions sont-elles revenues à la normale?

– Nous sommes revenus pour concourir, mais jamais au niveau international, seulement les ligues et le championnat espagnol. Dans les ligues après l’accouchement, j’ai été premier chez les moins de 21 ans, puis je n’ai rien réalisé chez les moins de 21 ans et en finale de la Ligue j’ai été premier chez les moins de 21 ans et deuxième chez les seniors. Donc, pour ce qui pourrait être fait, c’est très bien.

– Quels sont vos objectifs pour 2021?

–Allez au Championnat d’Espagne et faites une bonne position, puis les ligues, les moins de 21 ans et les seniors, je veux en gagner. J’aimerais participer aux championnats internationaux, les moins de 21 ans d’Europe, et obtenir un bon résultat.

– Il verra les Jeux au loin, car le karaté va cesser d’être olympique après Tokyo.

– Étant réaliste, je les vois très loin. Ils ont éliminé le karaté de ceux de 2024 et ce sont ceux qui pourraient aller avec l’âge. C’est dégoûtant, car vous n’avez aucune chance de montrer ce sport. Ils continuent de se battre pour leur rétablissement d’ici 2028. Je suis très jeune et j’espère participer un jour à ma vie.

– En quoi votre exclusion des Jeux a-t-elle affecté le karaté?

-Eh bien, si elle pouvait être maintenue aux Jeux, ce serait la meilleure campagne promotionnelle, mais la vérité est qu’elle prend de l’ampleur. Toutes ces compétitions internationales se portent très bien, car elles peuvent être diffusées dans plus de pays, et en Espagne, nous avons beaucoup plus de visibilité et plus de sponsors. Les gens pensent que c’est une activité plus dédiée aux garçons, mais il n’y a pas de distinction, vous ne réussirez pas plus en karaté parce que vous êtes un garçon. Un exemple est Damián Quintero et Sandra Sánchez, qui sont les meilleurs au monde.

– Et les Asturies continuent cette tendance à la hausse?

–Etre une petite province, il n’y a pas tellement de répercussions, et il est vrai que lorsque vous atteignez un certain âge, vous la quittez si vous ne voyez pas qu’à l’avenir vous pouvez continuer à la pratiquer ou avoir des résultats. Chez les seniors et les moins de 21 ans, il n’y a pas beaucoup de monde, mais il y en a beaucoup de petits. Dans mon gymnase, nous ne sommes que deux seniors, et l’un d’eux ne concourt pas beaucoup pour les études. Le soutien supplémentaire de la Principauté fait défaut. J’ai cherché à m’inscrire à l’Université d’Oviedo et ils ne vous facilitent pas les choses, comme changer d’examens. Mais il y a des enfants dans mon gymnase qui obtiennent de très bons résultats nationaux, le niveau est florissant.

– Les restrictions peuvent-elles devenir un problème sérieux pour que les enfants continuent à pratiquer le karaté?

– Nous pouvions concourir parce que nous avions des championnats en vue, mais les plus petits ne pouvaient pas aller au gymnase pour s’entraîner. Certains ont été effacés, mais d’autres suivis par Zoom. Entre Ángel et son fils Pablo, ils ont tout fait pour que les garçons continuent à vivre.