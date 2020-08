ROME. L’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19[feminine garde le football italien en haleine, en particulier i amateurs et activités de base qui ont manifestement plus de mal à se conformer pleinement aux protocoles tant d’un point de vue opérationnel qu’économique.

ORGANISATION VARIABLE MAIS …

A cet égard, la FIGC a récemment publié une clarification concernant le protocole de reprise des activités du football amateur et juvénile, précisant que le modèle d’organisation et de développement des matches, en mode « à huis clos » ou, si permis, avec la présence du public, il doit être considéré comme «variable» compte tenu des caractéristiques des installations et des compétitions qui s’y déroulent. Dans les prochains jours, une réunion est prévue entre la FIGC, la Ligue nationale amateur et le secteur jeunesse et scolaire pour aborder les autres aspects du même protocole. qui, comme ce fut le cas pour l’organisation des compétitions, nécessitent des éclaircissements pour permettre aux Clubs et à leurs membres de pouvoir opérer en toute sécurité et dans le respect de toutes les dispositions sanitaires.

CLARIFICATION DE LA FIGC

En référence au Protocole FIGC publié le 10 août 2020 contenant les « Indications générales pour la reprise des activités de football amateur et de jeunes en prévision de la reprise des compétitions sportives (Tournois et Championnats), visant à contenir l’urgence épidémiologique du COVID-19 « , Il est précisé que le modèle d’organisation et de conduite des compétitions, en mode » à huis clos « ou, si autorisé, avec la présence du public, doit être considéré comme » variable « compte tenu des caractéristiques des installations et des compétitions qui s’y déroulent . À cet égard et en se référant spécifiquement au modèle d’organisation applicable aux compétitions de la Ligue nationale amateur et aux compétitions du secteur jeunesse et scolaire, la tranche horaire indiquée pour la gestion des procédures indiquées dans le protocole doit être proportionnelle au nombre et à la durée réels des courses prévues en mode rapide, contrairement à ce qui est applicable dans le cas d’une course unique ou d’un Match-Day.

LIMITES ET CARACTÉRISTIQUES DES PLANTES

Toutes les indications organisationnelles recommandées par le protocole de compétition en question restent valables, y compris les travaux de préparation et de préparation des matches individuels qui doivent être achevés avant l’arrivée des équipes et des arbitres, ainsi que l’assainissement / assainissement approprié des environnements intéressé. Le nombre maximum de personnes admises dans l’installation (en plus des spectateurs, si autorisé) doit dans tous les cas être proportionné aux caractéristiques de l’installation, en tenant compte, lorsque cela est permis, également de l’utilisation simultanée de plusieurs terrains de jeux. Cela signifie, par conséquent, que il est possible d’admettre dans chaque enclos de jeu le nombre de personnes autorisées pour une seule course, sous réserve du nombre maximum de personnes requis par le protocole dans les parties communes de l’installation, qui doit en tout cas toujours se limiter aux chiffres strictement nécessaires prévus pour le déroulement des courses. Tout cela afin de garantir le respect des paramètres de sécurité et des services associés liés à l’organisation.

