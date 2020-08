Le Big 12 est l’une des trois conférences Power 5 qui jouent encore au football universitaire en 2020, et la conférence utilise un modèle plus un pour la planification.

Le Big 12 tourne toujours autour de l’Oklahoma – qui a remporté la conférence chacune des cinq dernières saisons. Cela inclut les trois derniers matchs de championnat Big 12 sous Lincoln Riley. Les Sooners visent également une quatrième place consécutive aux éliminatoires de football universitaire.

La concurrence reste la même. Le Texas renvoie le quart-arrière senior Sam Ehlinger, et l’Oklahoma State apporte une offensive chargée dirigée par le demi offensif américain Chuba Hubbard. L’Iowa State a un certain attrait avec le quart-arrière Brock Purdy.

PLUS: Meilleurs jeux chaque semaine en 2020

Dave Aranda de Baylor est le seul nouvel entraîneur de la ligue cette année. Cela devrait être une saison intéressante, mais il s’agit de savoir si quelqu’un peut défier l’Oklahoma.

Sporting News se penche sur le Big 12 et fait ses prévisions pour 2020.

Ordre d’arrivée prévu pour Big 12

1. Oklahoma

2. Texas

3. État de l’Oklahoma

4. État de l’Iowa

5. Baylor

6. TCU

7. État du Kansas

8. Virginie-Occidentale

9. Texas Tech

10. Kansas

Histoire du Big 12

Que va faire le Texas à ce sujet? Les Longhorns étaient un choix populaire en séries éliminatoires la saison dernière, mais les pertes en début de saison contre LSU et l’Oklahoma ont conduit à une saison de cinq défaites. Tom Herman ressent un peu de chaleur et, avec moins d’équipes qui jouent, les Longhorns portent à nouveau un top 10. Cela revient vraiment à fermer les matchs. Le Texas a enregistré six défaites de sept points ou moins au cours des deux dernières saisons, et ce manque de cohérence les a gardés à quelques pas des Sooners.

Impacts COVID

Le modèle plus un permet aux équipes Big 12 de jouer 10 matchs, ce que la SEC fera également cette saison. L’Oklahoma et Texas Tech ont traité des épidémies de COVID-19 pendant le camp d’automne, et cela sera surveillé à la date de début du 12 septembre. Le demi offensif Kennedy Brooks, star de l’Oklahoma, qui a accumulé 2067 verges et 20 touchés au cours des deux dernières saisons, a choisi de ne pas participer à la saison 2020. Le quart-arrière du TCU, Max Duggan, est indéfiniment absent en raison d’une maladie cardiaque découverte lors des tests COVID-19.

Impact de première année

Bijan Robinson, RB, Texas

Les Longhorns ont accumulé de jeunes talents grâce au recrutement, et Robinson – un dos polyvalent de 6-1 et 205 livres – apporte plus de talent à ce groupe de postes. Le Texas n’a pas encore eu de rusher de 1000 verges sous Herman, et cela pourrait changer bientôt.

Zachary Evans, RB, TCU

Evans était un phénomène cinq étoiles à la puissante école secondaire North Shore de Houston, mais son recrutement a pris de nombreux rebondissements. Il a atterri à TCU, où il devrait avoir une chance de jouer tout de suite. Les grenouilles cornues auront besoin de cette présence, surtout avec Duggan absent.

Transfert d’impact

Tarik Black, WR, Texas

Les noirs ont parfois fait preuve de talent au Michigan, mais les blessures et les incohérences étaient prédominantes au cours des deux dernières saisons. Il prend un nouveau départ dans une offensive plus ouverte au Texas, et il devrait évoluer avec les receveurs Brennan Eagles et Jake Smith. C’est un bon ajustement qui devrait conduire à plus de production.

Big 12 espoirs Heisman

Spencer Rattler, QB, Oklahoma

Rattler doit encore remporter le poste de départ contre Tanner Mordecai. Si l’étudiant de première année en chemise rouge fait cela, alors faites confiance au bilan de Lincoln Riley et Baker Mayfield, Kyler Murray et Jalen Hurts au cours des trois dernières saisons. Le quart partant de l’Oklahoma devrait atterrir à New York pour la cérémonie du trophée Heisman.

Sam Ehlinger, QB, Texas

Ehlinger est revenu pour sa saison senior, et il fait face aux mêmes attentes que d’habitude. Il a accumulé 68 touchés de passe et 25 touchés de course avec les Longhorns, et il a joué plusieurs matchs de renom. Cette expérience devrait jouer.

Chuba Hubbard, RB, État de l’Oklahoma

Hubbard a accumulé 2094 verges et 21 touchés la saison dernière, et cela comprenait 11 matchs consécutifs avec au moins 1000 verges au sol. C’est un leader sur et hors du terrain pour les Cowboys, et la décision de retourner à l’école a été énorme.

Big 12 plus grands jeux

Oklahoma dans l’État de l’Iowa (3 octobre)

Les Cyclones ont battu l’Oklahoma 38-31 en 2017 et ont perdu un thriller 42-41 à Norman la saison dernière. C’est un match de début de saison et une opportunité pour Brock Purdy de mener un potentiel bouleversé à Ames. Les Sooners ont battu les Cyclones 110-106 au cours des trois dernières rencontres. Cela devrait être un jeu amusant.

Oklahoma vs Texas (10 octobre)

La Texas State Fair a été annulée, mais la rivalité de la rivière Rouge se poursuivra à Dallas. C’est une pièce énorme du puzzle des éliminatoires de football universitaire, comme d’habitude, mais la pression est sur Ehlinger pour mener le Texas à une victoire à son cinquième départ en carrière contre les Sooners. Cela pourrait également être un aperçu du jeu de championnat Big 12.

État de l’Oklahoma à Oklahoma (21 novembre)

Bedlam en novembre est toujours un jeu intéressant, et les Cowboys ont une attaque chargée qui met en vedette Hubbard, Spencer Sanders et Tylan Wallace. C’est peut-être le meilleur trio QB-RB-WR du Big 12, mais la séquence de cinq défaites consécutives contre les Sooners tient toujours.

Big 12 statistiques qui comptent

L’Oklahoma a mené le Big 12 en marquant avec plus de 40 points par match chacune des quatre dernières saisons. La dernière fois que les Sooners n’ont pas mené les Big 12 au classement, c’était en 2015, lorsque Baylor avait en moyenne 48,1 points par match. L’Oklahoma avait encore 43,5 ppg. cette saison et a remporté la conférence.

Voici un aperçu de l’attaque des Sooners au cours des cinq dernières saisons et du nombre d’équipes qui ont marqué 40 ou plus dans le Big 12:

AN

PPG

AUTRES ÉQUIPES

2019 43,2 Aucune 2018 48,4 Virginie-Occidentale (40,3) 2017 45,1 État de l’Oklahoma (45,0) 2016 43,9 Texas Tech (43,7) 2015 43,5 Baylor (48,1), Texas Tech (45,1)

Champion du Big 12: Oklahoma

Les Sooners ont encore quelques trous cette saison, mais ils restent le meilleur pari pour marquer 40 points par match avec une attaque qui continue d’évoluer sous Riley. L’Oklahoma devrait être en mesure de naviguer dans le calendrier des Big 12 et de participer aux éliminatoires pour la quatrième saison consécutive – où une centrale électrique de la SEC attendra probablement. C’est à ce moment que les Sooners peuvent dire s’ils sont vraiment un prétendant au championnat national.