Pour ceux qui ont choisi d’écouter au lieu de rendre un jugement instantané sur le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, il l’a présenté dans les termes les plus simples mercredi: la décision de ramener le football pour la saison d’automne s’accompagne d’une norme très importante.

“Le plus important est que nous devons tous réaliser que la situation est fluide”, a déclaré Warren. «C’est également une situation à laquelle nous devons nous adapter dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

“Je comprends très bien ce qui fait du Big Ten le Big Ten”, a déclaré Warren plus tard. “Nous jouerons un rôle de leadership. Nous mettrons la santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes au premier plan et je suis fier de m’asseoir ici pour dire que nous l’avons fait.”

Fluide. C’est le meilleur mot pour décrire ce qui se passe ensuite pour une conférence qui a décidé de revenir à une saison de football universitaire dans laquelle il n’y a pas de réponses parfaites pour ceux qui choisissent de jouer.

Il n’y a pas de plan parfait pour cela, même si le Big Ten a présenté son meilleur effort pour revenir sur le terrain après 43 jours d’un cauchemar de relations publiques qui s’est déroulé sur les réseaux sociaux comme un mauvais sketch comique, jusqu’au dernier micro chaud du président du Nebraska, Ted Carter.

Les Big Ten ont finalement présenté un plan unifié mercredi. Les équipes auront des tests quotidiens à compter du 30 septembre, sinon plus tôt. Les joueurs, entraîneurs ou entraîneurs dont le test est positif au COVID-19 devront s’absenter au moins 21 jours avant de revenir à l’action.

Le calendrier serré de huit matchs commence le week-end du 23 octobre et se poursuit jusqu’à un week-end de championnat original le 19 décembre où chaque équipe disputera un neuvième match contre l’autre division en fonction de l’endroit où elle a terminé au classement.

Warren a montré sa confiance dans ce plan et dans cette équipe de direction composée du président du Nord-Ouest, Morton Shapiro et du directeur sportif Jim Phillips, du directeur sportif de Penn State Sandy Barbour, du directeur sportif du Wisconsin Barry Alvarez et du médecin de l’équipe de l’Ohio State, le Dr Jim Borchers, pour la première fois. dans une vue publique – un appel Zoom qui correspond à l’heure – semblait organisé et responsable de ce qui se passera ensuite.

En d’autres termes, bon plan.

“Je me demande toujours: ‘Sommes-nous meilleurs aujourd’hui qu’hier? Sommes-nous meilleurs aujourd’hui qu’il y a 43 jours?'”, A demandé Warren de manière rhéorique. «La réponse est sans équivoque:« Oui ». Nous sommes meilleurs en tant que conférence et nous sommes meilleurs en tant que peuple. ”

C’est discutable sans équivoque, mais qu’est-ce qui ne l’est pas? Il n’y a pas de plan parfait pour poursuivre la saison de football universitaire 2020. Demandez à Memphis et à Arkansas State, des programmes qui sont en pause après avoir joué un match le 5 septembre. Demandez à l’ACC, qui a dû reporter le match de conférence de cette semaine entre ses rivaux Virginia et Virginia Tech. Le Pac-12 ne jouera pas. La SEC n’a pas joué. Le football universitaire a des matchs prévus dans la prochaine décennie. Désormais, les horaires peuvent être modifiés dans les 24 heures.

Le risque d’un gros je vous l’ai dit est toujours là de la part de ceux qui mettent en garde contre les dangers de jouer au milieu de la pandémie COVID-19. Il est tout à fait possible que cette saison soit toujours fermée.

Cela incombera également à Warren, même si c’est son travail de présider une décision prise par les chanceliers et les présidents d’école. Encore une fois, la situation est fluide ici – comme tout le reste aux États-Unis en ce moment. Les écoles, les entreprises et la plupart des autres choses fonctionnent sur une mentalité de changement à tout moment. Le pays, cependant, n’est pas en quarantaine complète et apprend toujours à fonctionner dans les limites de la pandémie. En l’absence de vaccin, il n’y a pas de normalité.

Qu’est-ce que la normalité?

Quand sera-t-il prudent de ne pas porter de masque en public? Comment jouez-vous au football en toute sécurité dans ces conditions? Quelle que soit l’excitation générée par le retour d’une institution de chute dans la ceinture de rouille, elle doit être tempérée par la réalité décevante de la dévastation généralisée causée par la pandémie COVID-19. Il n’y a pas de normalité dans cet environnement.

C’est la tempête unique dans sa vie dont Warren – qui a célébré son premier anniversaire en tant que commissaire élu mercredi – a hérité. Il n’y a pas de réponse définitive, bonne ou mauvaise, sur la façon dont il a géré les choses.

Il est juste de blâmer Warren d’avoir été mal préparé à défendre la position des Big Ten lorsqu’il a décidé de reporter la saison le 11 août. Iowa, les trois écoles qui ont voté contre le report de la saison la première fois ont rendu ces tirs faciles à prendre.

“Du point de vue de la communication, ce que j’ai essayé de faire personnellement et ce que nous avons essayé de faire collectivement, c’est que lorsque nous avions des choses à communiquer, nous communiquions”, a déclaré Warren. “L’une des choses faciles à faire est de se retourner et de dire ce qui était pauvre, ce qui était bien.”

Les Big Ten, cependant, ont travaillé sur un plan au cours de ces 40 jours et plus pour produire le meilleur plan possible avec les données médicales disponibles. Les protocoles stricts pourraient fonctionner – comme ils l’ont fait pour la plupart pour la NBA, la WNBA, la LNH, la MLB et la NFL. Pour les Big Ten, les opinions des dirigeants ont changé lorsque les informations médicales ont changé.

“Pour moi, ce n’était pas une question de pression politique, d’argent ou de poursuites judiciaires”, a déclaré Shapiro. “Il s’agissait de l’avis unanime de nos experts. Il a évolué au fil des semaines.”

Oh, la pression politique était là – et elle venait du président Donald Trump. L’argent est là aussi, les revenus provenant des réseaux de télévision qui dirigent le football universitaire de grande envergure. Le procès des joueurs du Nebraska est également là. C’étaient absolument des facteurs dans cette décision, et la critique de Warren se détournera maintenant de “Pourquoi ne jouez-vous pas?” “Pourquoi vous êtes-vous plié à la pression interne?”

Pourquoi? Au fond, les électeurs voulaient jouer. Bien sûr, le Nebraska voulait jouer. C’est un moteur de l’économie de l’État. Bien sûr, l’état de l’Ohio voulait jouer. Il a une équipe nationale de calibre championnat. Bien sûr, les autres entraîneurs et étudiants-athlètes des 12 autres écoles Big Ten veulent jouer si cela peut être fait en toute sécurité dans des endroits où le COVID-19 frappe plus fort, comme l’État du Michigan, Rutgers et le Maryland.

“Une grande partie des critiques qui ont été affichées au cours des deux derniers mois, je considère que nous sommes passionnés”, a déclaré Warren. “Nous sommes passionnés dans le Big Ten. Nous avons des étudiants-athlètes passionnés. Nous avons des familles passionnées. Nous avons des fans passionnés. Je prends cela d’un point de vue positif.”

Je le répète: ce n’est en aucun cas un plan parfait. Une épidémie pourrait jeter une série d’obstacles logistiques dans un calendrier de conférence serré de huit matchs sans semaines de congé. C’est une faille qui pourrait revenir hanter les Big Ten pour avoir reporté la saison trop tôt. Mais, encore une fois, chaque conférence de football a assumé ces risques.

“Nous sommes tellement meilleurs et tellement mieux préparés aujourd’hui qu’il y a 43 jours”, a déclaré Warren.

Nous découvrirons au cours des prochains mois si c’est vrai. Warren a été le plus critiqué pour avoir pris une décision dans une situation fluide, et il va maintenant faire face à des critiques pour avoir annulé cette décision.

C’est la nature du leadership. Ce n’est jamais jugé parfait, quel que soit le plan.

Au moins, il y a un plan pour les Big Ten maintenant, aussi fluide soit-il. Warren mérite une certaine reconnaissance pour cela, peu importe comment cela se passe.

«À un moment donné dans le futur, nous ferons demi-tour et regarderons en arrière et nous serons continuellement fiers du travail que nous avons mis en place et de la façon dont nous avons travaillé ensemble de manière collaborative lors de la conférence Big Ten pour arriver nous sommes aujourd’hui », a déclaré Warren.