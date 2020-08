Le Big Ten reconsidérerait sa décision de reporter la saison de football universitaire 2020 – du moins dans une certaine mesure.

Selon plusieurs rapports, les entraîneurs du Big Ten se sont réunis vendredi pour discuter de plusieurs dates de début différentes après que la conférence ait reporté la saison le 11 août au milieu de la pandémie COVID-19. Une date qui s’est démarquée: la semaine de Thanksgiving.

La volte-face potentielle fait suite à de vives critiques généralisées à l’encontre de la conférence pour sa décision. Les parents de 11 établissements Big Ten ont demandé à la conférence d’expliquer davantage sa décision de reporter la saison; huit joueurs de football du Nebraska l’ont même poursuivi dans le but de renverser la décision.

Si le Big Ten s’engageait à une date de début fin novembre, ses 14 institutions commenceraient leurs saisons respectives bien après l’ACC, le Big 12 et la SEC. Cela pourrait potentiellement créer plusieurs problèmes logistiques dans le paysage national – en particulier en ce qui concerne les éliminatoires de football universitaire – mais tout jusque-là n’est que de simples conjectures.

Sur ce, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison de football universitaire 2020 du Big Ten: rumeurs, nouvelles, mises à jour et plus encore.

Big Ten compte tenu de plusieurs dates de début

(28 août): Selon plusieurs rapports – dont le premier est venu de Jeff Potrykus du Milwaukee Journal Sentinel – les entraîneurs de Big Ten se sont réunis vendredi via Zoom pour discuter de plusieurs dates de début potentielles pour la saison, dont une à la fin de l’automne. Le directeur de l’État de l’Ohio, Gene Smith, a confirmé au Columbus (Ohio) Dispatch que «plusieurs plans sont et ont été discutés».

Une date qui s’est démarquée parmi les entraîneurs est la semaine de Thanksgiving, qui donnerait aux Big Ten la possibilité de jouer au moins huit matchs. Cela dit, les discussions sur la restructuration de la saison 2020 ne sont que cela: des discussions.

Selon Pete Thamel de Yahoo Sports, d’autres dates potentielles incluent le jour de l’An, la mi-janvier et l’après-Super Bowl (7 février 2021). Rien n’a été décidé par les présidents d’université ou les partenaires TV. De plus, toute reconsidération de la saison 2020 interviendrait après que le Big Ten ait réaffirmé qu’il ne jouerait pas une saison traditionnelle, malgré la persistance des entraîneurs.

Les joueurs du Nebraska poursuivent Big Ten

(27 août): Huit joueurs de football du Nebraska ont déposé une plainte contre les Big Ten pour invalider la décision de la conférence de reporter la saison de football universitaire 2020.

Selon ESPN, le costume – de Garrett Snodgrass, Garrett Nelson, Ethan Piper, Noa Pola-Gates, Alante Brown, Jackson Hannah et Brant et Brig Banks – affirme que la conférence a nui aux futures perspectives de football des joueurs et à leur capacité à se commercialiser. Il évoque également l’allégation selon laquelle les Big Ten ont commis une rupture de contrat en ne respectant pas ses documents constitutifs, en vertu desquels les athlètes sont des tiers bénéficiaires; Plus précisément, le procès se demande si les Big Ten ont procédé à un vote formel sur la façon de procéder avec la saison 2020.

(Le Big Ten a publié vendredi un communiqué disant que les différents présidents et chanceliers de l’université ont voté “massivement” pour reporter la saison).

“Ce procès n’est pas une question d’argent ou de dommages-intérêts, c’est un soulagement dans la vie réelle”, a déclaré Mike Flood, l’avocat des joueurs, dans un communiqué préparé. “Ces étudiants-athlètes ont suivi toutes les précautions, ont subi des tests réguliers et ont vécu selon les directives prescrites … pour avoir la chance de jouer au football en septembre. Le 11 août, six jours après l’annonce du calendrier de football d’automne, une décision a été prise. fait pour tout annuler avec un raisonnement vague et sans explication. “

Lettre aux parents de Big Ten au commissaire Kevin Warren

(26 août): Un groupe composé de parents de joueurs de football de 11 institutions Big Ten – intitulé «B1GParentsUnited» – a écrit une lettre ouverte au commissaire de la conférence Kevin Warren, non seulement pour exprimer «un manque total de confiance dans votre capacité à diriger et à communiquer efficacement», mais aussi d’exiger la transparence dans le processus décisionnel de la conférence.

La lettre détaillait trois points:

Transparence du processus Forum des organisations de parents Retour au plan d’action du Groupe de travail sur la concurrence

Le premier de ces points exigeait que le Big Ten publie toute la correspondance car il se rapportait à sa décision de reporter la saison de football; le second exigeait un forum pour les Big Ten pour répondre aux questions du groupe de parents; le troisième a posé des questions au groupe de travail sur le retour à la compétition de la conférence, notamment sur la méthodologie qu’il utiliserait pour déterminer le début de la saison de football.

Des parents du Nebraska menacent de poursuivre Big Ten

(21 août): Un groupe de parents de joueurs de football du Nebraska a menacé de poursuivre les Big Ten, obligeant la conférence à publier des documents relatifs à la décision de la conférence de reporter la saison de football 2020.

Lettre au bureau des Big Ten et au commissaire Kevin Warren des parents du Nebraska Football et de l’avocat Mike Flood. Nos étudiants athlètes méritent des réponses. #GBR pic.twitter.com/yVP0JZLvNo – Nebraska Cornhusker Football Parents (@ParentsNebraska) 21 août 2020

Big Ten a-t-il vraiment voté cette saison?

(17 août): La question de savoir si les Big Ten ont officiellement voté sur la saison 2020 s’est posée le 17 août, lorsque la directrice sportive de Penn State, Sandy Barbour, a déclaré qu’elle ne savait pas si la conférence s’était réellement engagée à voter:

#PennState AD Sandy Barbour sur la décision # B1G: “Je ne sais pas si oui ou non il y a eu un vote. Personne ne m’a jamais dit qu’il y avait eu. Je ne sais simplement pas s’il y a eu un vote des chanceliers et des présidents. “ Sensationnel. – Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 17 août 2020

Justin Fields crée la pétition #WeWantToPlay

(16 août): Le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, a créé et partagé une pétition demandant à la Big Ten Conference de «rétablir immédiatement la saison de football 2020».

Selon la pétition:

“Nous voulons jouer. Nous pensons que des protocoles de sécurité ont été établis et peuvent être maintenus pour atténuer les problèmes d’exposition au Covid 19. Nous pensons que nous devrions avoir le droit de prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour notre santé et notre avenir. Don ne laissez pas notre dur labeur et nos sacrifices être vains. #LetUsPlay! “

Il n’est pas certain que la pétition de Fields fasse partie du mouvement #WeWantToPlay plus large, qui comprenait des représentants de chacune des conférences Power 5 pour créer un front et un message unifiés en ce qui concerne la saison de football universitaire 2020.

La pétition de Fields a recueilli plus de 300 000 signatures le vendredi 28 août.

Le Nebraska s’engage dans le Big Ten

(13 août): Le Nebraska a confirmé son engagement envers les Big Ten, affirmant qu’il se conformerait aux mandats de la conférence – malgré les informations antérieures selon lesquelles il pourrait potentiellement chercher des adversaires non à la conférence pour jouer.

Nebraska AD Bill Moos, s’adressant à Husker Sports Network le 13 août, a déclaré qu’il avait mis un terme à son école qui cherchait potentiellement ailleurs pour jouer au football.

«Nous aimons les Big Ten», a déclaré Moos. «Nous allons concourir dans le Big Ten et réussir dans le Big Ten. C’était une décision prise il y a 10 ans, la décision est maintenue, et nos plans futurs sont de concourir et de réussir dans tous nos programmes sportifs dans cette nouvelle conférence.

Tout comme l’état de l’Ohio avant lui, la déclaration du Nebraska a annulé les sentiments antérieurs de l’entraîneur des Huskers, Scott Frost.

Ohio State ne jouera pas en dehors du Big Ten

(12 août): L’État de l’Ohio, malgré le lobbying contre le report de la saison avant la décision finale du 11 août du Big Ten, a publié un communiqué disant qu’il ne chercherait pas à affronter des adversaires non-conférence à l’automne 2020:

“L’état de l’Ohio a poursuivi ses communications avec le bureau de la Big Ten Conference concernant un scénario pour jouer encore des matchs de football d’automne, mais a maintenant déterminé que ce ne serait pas une opportunité pour nous de progresser”, a déclaré Smith dans le communiqué. «Nous nous concentrons à 100% sur le soutien de la santé, la sécurité et la réussite scolaire de nos étudiants-athlètes, et sur le travail avec les Big Ten pour développer un plan de printemps pour nos sports aussi rapidement que possible.

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur Ryan Day a suggéré que l’état de l’Ohio pourrait se prêter à un programme complet de non-conférence, en disant: “Nous devons examiner toutes les options” pour jouer une saison d’automne. La déclaration de l’État de l’Ohio a rapidement annulé ce sentiment.

Big Ten annule la saison

(11 août): Le Big Ten a annulé sa saison d’automne de football universitaire le 11 août, bien qu’il se soit engagé à explorer une saison printanière.

Selon la version du Big Ten:

“La santé mentale et physique et le bien-être de nos étudiants-athlètes ont été au centre de toutes les décisions que nous avons prises concernant la capacité d’aller de l’avant”, a déclaré le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, dans un communiqué. «Au fil du temps et après des heures de discussion avec notre groupe de travail Big Ten sur les maladies infectieuses émergentes et le Big Ten Sports Medicine Committee, il est devenu très clair qu’il y avait trop d’incertitude concernant les risques médicaux potentiels pour permettre à nos étudiants-athlètes de participer à cette compétition. tomber.”

Le Nebraska est prêt à envisager “ d’autres options ”

(10 août): Alors que le Big Ten envisageait de reporter sa saison 2020, plusieurs institutions membres ont suggéré qu’ils auraient une saison d’automne avec ou sans la conférence. L’une des voix les plus notables de ce camp est venue du Nebraska, dont l’entraîneur Scott Frost a déclaré que les Cornhuskers examineraient «d’autres options» si le Big Ten annulait sa saison d’automne.

“Nous voulons jouer un calendrier Big Ten”, a déclaré Frost à l’époque. “J’espère que c’est ce qui se passe. Notre université s’engage à jouer quoi qu’il arrive – peu importe à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble. Nous voulons jouer peu importe qui il est ou où qu’il se trouve. Nous verrons comment ils les jetons tombent. Nous espérons certainement que ce sera dans le Big Ten. Si ce n’est pas le cas, je pense que nous sommes prêts à chercher d’autres options. “