Les doutes de Manchester City ils n’atteignent pas la Ligue des champions. Les de Guardiola ils ont certifié leur deuxième triomphe européen par une victoire. La victime était la Olympique de Marseille, celle de tant de passivité a fini par déborder. Ferran torres, de bonbons en Ligue des champions, il a ouvert la boîte. Gündogan et Sterling ils condamneraient dans la dernière ligne droite.

27/10/2020

À 23:35 CET

C’était l’une des performances les plus dominantes de la ville jusqu’à présent cette année. Une partie de la faute était le local Rongier, signalé dans le premier but que les Français ont concédé. Une livraison maladroite en sortie de balle s’est retrouvée aux pieds de De Bruyne, qui a accepté le don de se centrer aux pieds de Ferran torres. Posé comme un faux neuf, le valencien n’a pas pardonné. Deuxième but en deux matchs de Ligue des champions.

La position de Ferran Torres était l’une des grandes nouveautés de Pep. Aussi les retours de Laporte et Zinchenko dans onze après avoir surmonté ses blessures. Et l’apparition de De Bruyne dans les onze, qui s’est terminée par deux passes décisives. André Villas-Boas il a choisi de se protéger derrière. Il a introduit trois centres et a sacrifié ses deux grands talents offensifs, Payet et Benedetto, en faveur du travail de groupe.

Le pari sur les Portugais ne s’est pas bien passé, puisque Marseille a à peine quitté son terrain en première période. Dans la reprise, ils ne fâchèrent que d’un coup timide de Thauvin. Le reste, monologue de la Cité.

Il a touché le deuxième but céleste Zinchenko, un avertissement avant la vague de domination de ceux de Guardiola. Au goutte à goutte, au passage, la marée finirait par être trop forte pour Marseille. La phrase a duré 20 minutes. Foden a gagné le dos à Sakai, et sur la course, il a envoyé un centre dans la zone qui a promis un but. La défense locale l’a évité dans un premier temps, mais Gündogan de la deuxième rangée pour frapper le filet avec une balle morte dans la zone.

Le match étant déjà décidé, De Bruyne a profité d’un Marseille abattu pour combiner avec Mahrez et envoyer un centre de marque de la maison. Au plaisir il l’a poussé à Sterling pour terminer la victoire et élever les hommes de Guardiola comme chefs solo de votre groupe.