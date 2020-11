Chelsea confortable victoire contre Rennes, qui était sur la bonne voie en première période. La boîte galopait, avec les pertes importantes de Rugani Oui Camavinga, a dit au revoir à la possibilité d’obtenir quelque chose de positif de Stamford Bridge au premier semestre, une période au cours de laquelle Dalbert il a infligé deux pénalités et est allé à la douche pour un double avertissement. Werner il n’a pas manqué les cadeaux.

11/04/2020

Le 05/11/2020 à 00:49 CET

SPORT.es

CHE

REN

Chelsea

Mendy; James, Thiago Silva (Rüdiger, 68 ‘), Zouma, Chilwell (Emerson, 64’); Mount, Kanté (Kovacic, 63 ‘), Jorginho; Abraham (Giroud, 63 ‘), Werner et Ziyech (Hudson-Odoi, 75’).

Rennes

Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi (Grenier, 64 ‘), Siliki (Truffert, 46’); Gboho (Del Castillo, 68 ‘), Guirassy (Hunou, 76’) et Terrier (Doku, 63 ‘).

Buts

1-0 M. 10 Werner (p.); 2-0 M. 41 Werner (p.); 3-0 Abraham (50 ¿).

Arbitre

Felix Zwayer (Allemagne) TA: Zouma (26 ‘), Kanté (30’), Jorginho (65 ‘), Kovacic (79’) / Dalbert (9 ‘, 40’), Del Castillo (89 ‘). T. R: Dalbert (40 ‘).

Incidents

Le pont de Stamford. Porte fermée.

L’Allemand a mis les “ bleus ” en avant avant le premier quart d’heure de jeu après avoir fait l’objet d’une pénalité claire par Dalbert. Rennes a tenté de répondre, se montrant solvable en défense et avec l’arrivée occasionnelle, comme dans une faute latérale sur le point d’arriver Da Silva.

Mais quand la peinture française était meilleure, un coup de Abraham touché au bras de Dalbert après un rebond et, après consultation du VAR et affichage du jeu à l’écran, Félix Zwayer pointa le point de penalty et montra le deuxième avertissement à Dalbert. Werner, d’un tir puissant, il a mis la terre au milieu du tableau de bord.

Avec un joueur de plus, Chelsea a prononcé la peine et, après ne pas avoir bien fait les choses Ziyech au centre de Chilwell, Oui il l’a fait Abraham au premier poteau. Rennes, malgré le fait que le duel avait été très difficile, n’a pas perdu la face au match et, bien que Chelsea ait pu augmenter son avantage, le score n’a pas bougé dans un match confortable pour les «bleus».