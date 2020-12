Carlos Bilardo ne sait toujours pas que Diego Armando Maradona est mort le 25 novembre dernier en raison d’un arrêt cardiaque. Son frère Jorge a révélé il y a quelques jours qu’ils ne voulaient pas lui annoncer la nouvelle pour ne pas aggraver davantage sa santé. À 82 ans, il souffre du syndrome de Hakim-Adams, une maladie neurologique qui présente certains symptômes de la maladie d’Alzheimer et se manifeste surtout chez les personnes âgées.

Pour cette raison, la famille de l’entraîneur argentin champion du monde 1986 a décidé de ne rien lui dire sur la mort de 10. Son frère Jorge est conscient que Bilardo regarde beaucoup la télévision, et c’est pourquoi le jour de la mort d’El Pelusa, il a décidé de couper le câble sous prétexte qu’il y avait des problèmes avec l’entreprise pour ne pas savoir ce qui s’est passé, alors il passe ses journées à regarder des séries.

Cependant, Jorge a dit qu’il avait un plan pour lui dire ce qui s’était passé. Ils sont conscients que la mort de Diego est une nouvelle mondiale et que tôt ou tard il le découvrira, et c’est pourquoi s’est entretenu avec Oscar Ruggeri et d’autres membres de l’équipe championne du monde au Mexique 86 pour lui annoncer la tragique nouvelle.

«C’est quelque chose qui restera dans les médias pendant quatre, cinq ou vingt jours – la nouvelle de la mort de Diego – et cela complique parce que Bilardo regarde la télévision et de nombreux matchs. J’ai parlé à Ruggeri et il va rencontrer deux ou trois gars pour voir comment il va. On va voir comment il réagit et ce qui se passe », a-t-il commenté dans une interview sur Cielo Sports.

Le frère de l’ancien entraîneur argentin a déclaré que Maradona était une partie importante de sa vie, donc ils n’ont pas voulu lui dire jusqu’à présent qui semble plus stable: «Diego était beaucoup dans sa vie. Il y avait un lien avec Coco Villafañe, le père de Claudia. Nous avons fait la maison pour lui, nous l’avons meublée pour lui. Ma femme est allée avec Claudia acheter des vêtements pour les filles, et en fait, Claudia est allée deux ou trois fois voir Carlos récemment ».

Il faut se rappeler que Bilardo était l’entraîneur de cette Coupe du monde historique remportée par l’Argentine, et Maradona a marqué son but de la main pour battre l’Angleterre en quart de finale. L’ancien entraîneur argentin il considérait Diego comme «l’enfant mâle qu’il n’avait jamais eu», comme son frère l’a dit. Pour cette raison, ils ont décidé d’éteindre toutes les télévisions et de lui cacher la mort de la légende du football, afin qu’il ne le découvre pas et qu’il ait élaboré un plan pour lui en parler.