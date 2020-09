L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a déclaré lundi qu’il n’avait regardé aucun des deux premiers matchs de Tom Brady avec les Buccaneers. Il a dit que son attention était portée sur les trois premiers adversaires des Pats cette saison: les Dolphins, les Seahawks et les Raiders.

“Je me suis vraiment concentré sur les équipes que nous jouons, Lou”, a déclaré Belichick lors de son apparition hebdomadaire sur la station de radio de Boston WEEI. Il répondait à une question du co-animateur Lou Merloni, l’ancien joueur de champ intérieur des Red Sox. “Miami était évidemment une grande priorité pour nous … Il y a eu d’autres choses qui m’est venue la semaine dernière. Les Raiders, c’est une équipe que nous n’avons pas jouée. Seattle est une équipe que nous n’avons pas jouée. Nous ‘ Nous sommes en quelque sorte occupés à prendre soin des choses dont nous devons nous occuper.

“Je ne regarde pas beaucoup d’autres matchs professionnels. Je ne regarde pas vraiment beaucoup de matchs universitaires. Je vais regarder les matchs qui affectent ce que nous faisons.”

PLUS: Chris Godwin parle de Bucs nouveau look avec Brady, Gronk

Les Patriots et les Buccaneers ne se rencontreront pas cette saison, mais ils ont des adversaires communs, dont trois que les Bucs joueront avant les Pats: les Broncos, les Chargers et les Rams. Belichick et son équipe seront à la recherche du film de ces matchs.

Belichick et Brady se sont séparés en mars dernier après 20 saisons et six championnats du Super Bowl ensemble. Selon certaines informations, leur relation professionnelle s’était rompue et Brady n’était pas satisfait de l’argent que la Nouvelle-Angleterre et Belichick lui proposaient de rester.

Brady a signé avec les Buccaneers le 20 mars. Son jeu a été inégal lors du départ 1-1 de Tampa Bay, qui comprend une défaite contre les Saints et une victoire contre les Panthers.

Belichick a fait appel à l’ancien QB Cam Newton des Panthers en juillet pour succéder à Brady. Newton a mené les Pats à un record de 1-1, avec une victoire contre les Dolphins et une défaite contre les Seahawks, et ressemblait parfois au joueur qui était le joueur par excellence de la NFL pour la saison 2015.