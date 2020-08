Bill Belichick donne une évaluation à Blunt Cam Newton

Bill Belichick a donné une évaluation directe de Cam Newton cette semaine.

Le joueur de 68 ans est apparu lundi sur The Rich Eisen Show et a été inhabituellement positif dans son évaluation de Newton jusqu’à présent.

« Être avec lui tous les jours, c’est un joueur extrêmement travailleur », a déclaré Belichick.

«Premier gars entré, dernier type de gars sorti. Il a vraiment beaucoup étudié et a passé beaucoup de temps supplémentaire à essayer d’apprendre notre offensive, notre communication, nos appels, la nomenclature, etc.

«J’ai été très impressionné par cela. Il a fait un très bon travail pour le ramasser. C’est un athlète très talentueux. »

Cette dernière intersaison, Tom Brady a fait défection aux Buccaneers de Tampa Bay après deux décennies avec la franchise. Cela a laissé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec un trou béant au quart-arrière que l’organisation ne semblait pas pouvoir combler.

Jusqu’au début du mois de juillet, il semblait que la Nouvelle-Angleterre allait avec Jarrett Stidham comme QB1 de l’équipe. Et alors que Stidham semblait avoir un potentiel décent et que tout le monde disait toutes les bonnes choses, il serait difficile d’ignorer qu’il n’avait pas le pedigree nécessaire pour diriger un candidat au Super Bowl. Et sous Belichick, les Patriots sont toujours un prétendant.

Tout a changé le 8 juillet, lorsque les Patriots et Cam Newton ont conclu un accord incitatif.

Newton avait été libéré par les Panthers de la Caroline au cours de la dernière saison morte, et il semblait être un ajustement naturel.

Cela dit, Belichick doit encore sortir et le nommer expressément l’ancien MVP de la ligue comme son partant. Il pense que Newton et Stidham sont en compétition pour la place de départ est une bonne chose pour toutes les personnes impliquées.

«Nous essayons toujours d’ajouter de la concurrence à notre équipe et nous avons senti que nous pourrions le faire [with him]», A déclaré Belichick à propos de l’ajout de Newton.

En relation: Mirjam Poterbin, la mère de Luka Doncic, répond au tir du quatrième match

Cam Newton est-il sain?

La grande question quand il s’agit de Newton est: est-il en bonne santé? Si la réponse est «oui», il n’ya pas de compétition de quart-arrière en Nouvelle-Angleterre. Il sera le démarreur – la fin de l’histoire.

Malheureusement, le joueur de 31 ans n’est pas en pleine santé depuis des années. La saison dernière, il a disputé un total de deux sorties. Dans les années précédentes, il s’est habillé et a joué 14 ou 15 matchs, mais était clairement entravé – et son jeu en était le reflet.

Une des principales raisons pour lesquelles les Panthers ont finalement choisi de rompre les liens avec Newton après huit ans est que l’organisation n’était pas confiante dans sa capacité à rester sur le terrain. Et selon l’estimation du nouvel entraîneur-chef Matt Rhule, il n’était pas utile d’attacher sa voiture à un quart-arrière qui ne pourrait très bien se remettre complètement.

Cam Newton est ravi d’être en Nouvelle-Angleterre

Si Newton dépasse ses blessures, il pourrait être une force avec les Patriots. Ses compétences naturelles associées à son désir de se prouver qu’il peut encore concourir au plus haut niveau pourraient devenir une combinaison dangereuse.

«Maintenant, je dois me le prouver, c’est un défi quotidien et je ne pense pas que les attentes de personne ne dépasseront jamais mes attentes pour moi-même», a récemment déclaré Newton.

«J’ai juste hâte de relever le défi et de connaître et de prendre en main tout ce système, non seulement la manière philosophique de l’attaque, mais aussi la façon dont les choses se passent.»

Plus important encore, Newton est satisfait de l’endroit où il a finalement atterri.

L’énergie du camp d’entraînement 🎉 @ CameronNewton | @Patriots pic.twitter.com/Pq0qO6ECQN – NFL (@NFL) 17 août 2020

«C’est juste une bouffée d’air frais pour être honnête avec vous», a déclaré Newton à propos de la Nouvelle-Angleterre.

«C’est un défi auquel je dois m’attendre chaque jour. Mais aucun défi ne sera jamais plus grand que le défi, un défi personnel, que je me défie personnellement. Nous savons tous ce que c’était et ce que c’était et cela n’a pas besoin d’être mentionné.

Newton et les Patriots débuteront la saison le 13 septembre avec un match contre les Dolphins de Miami. À quoi ils ressemblent lors de cette sortie, face à une franchise en rapide amélioration dirigée par l’ancien disciple de Belichick, Brian Flores, en dira beaucoup aux observateurs sur la destination de l’équipe en 2020.

En relation: Statut de blessure de Lamar Jackson: À quel point Ravens est-il blessé?