Vendredi noir 2020 (Black Friday, en espagnol) se tiendra ce vendredi 27 novembre aux États-Unis, date à laquelle les magasins physiques et virtuels (en ligne) proposent des remises, des offres et des promotions spéciales afin que le public puisse faire ses achats pour Noël. Cet événement se tient également au Pérou, qui vise à promouvoir le commerce, cette année il cherche à réactiver l’économie générée par la pandémie.

Les achats sur Internet sont de plus en plus fréquents chez les Péruviens. Au cours de cette saison d’offres, beaucoup veulent en profiter pour acheter des produits dans des magasins américains tels que Amazon, eBay et Walmart du Pérou. Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui craignent de faire des achats dans les magasins en ligne, soit par méfiance lors de l’utilisation des méthodes de paiement, soit parce qu’ils craignent que le produit n’arrive pas.

Si tel est votre cas, nous partagerons ici une plateforme à travers laquelle vous pouvez faire les achats que vous souhaitez et avec l’assurance que tout arrivera chez vous: TiendaMIA.com. Nous expliquons également comment l’utiliser et étape par étape pour faites votre achat en ligne.

QU’EST-CE QUE MAGASIN?

Tiendamia est une plate-forme de commerce électronique, où vous pouvez acheter n’importe quel produit des principaux magasins en ligne aux États-Unis, tels que Amazon, eBay et Walmart. Ils ont plus d’un milliard de produits et expédient vers certains pays d’Amérique latine comme le Pérou, l’Argentine, le Brésil, l’Équateur et l’Uruguay.

L’objectif de Tiendamia est de fournir le meilleur service d’achat à l’étranger et pour cela, il dispose d’une plateforme en ligne conviviale et sécurisée. En outre, il offre un service de livraison à domicile qui comprend toute la gestion des douanes, divers modes de paiement activés, des frais de protection des informations financières (certificat de sécurité SSL) sans intérêt dans les semelles, une garantie de livraison à 100% et service client personnalisé pour toutes questions ou problèmes.

TiendaMIA.com est une plateforme de commerce électronique, où vous pouvez acheter n’importe quel produit dans les principales boutiques en ligne aux États-Unis (Photo: screenshot / Tiendamia.pe)

ACHETER PAR MAGASIN AU PÉROU

Pour acheter, il vous suffit d’entrer sur Tiendamia.com/pe/ et de sélectionner votre plateforme d’achat préférée (Amazon, eBay et Walmart). Tout d’abord, vous vous inscrivez en saisissant vos données principales, choisissez le produit que vous recherchez et envoyez-le dans votre panier. Ici, nous vous montrons en détail (avec des informations de CyberDays.pe et du blog «Anta»):

1. Enregistrez vos données

La première étape consiste à vous inscrire et vous pouvez le faire de trois manières. Cela peut être avec votre compte Facebook, votre compte Google ou par e-mail. Ensuite, vous devez remplir le formulaire avec toutes les informations demandées.

2. Recherchez le produit dans la boutique en ligne (Amazon, eBay et Walmart)

Une fois inscrit, vous pouvez parcourir le grand nombre de produits proposés par Tiendamia et comparer les prix. De cette façon, vous pouvez choisir le produit qui correspond le mieux à vos besoins ou à votre budget. Le magasin compte plus de 1000 millions de produits dans ses différentes catégories allant des bijoux, vêtements, chaussures, maquillage, électronique, vous y trouverez également les meilleures ventes, les offres de la semaine, entre autres.

3. Choisissez le produit dans Tiendamia

Pour acheter à Tiendamia depuis le Pérou, vous devez choisir le produit que vous souhaitez acheter. Nous vous conseillons de prendre en compte ces facteurs pour bien choisir: caractéristiques, délai de livraison, disponibilité, commission d’expédition.

4. Panier d’achat Internet

Lorsque votre produit sera dans votre panier, vous pourrez voir tous les produits que vous avez sélectionnés, si vous avez regretté d’en acheter, il vous suffit de le supprimer.

Dans cette section, vous verrez le détail de ce que vous paierez pour les frais d’expédition et autres taxes internes, qui sont les mêmes que ceux qui vous factureraient si vous effectuez l’achat aux États-Unis. Vous devez également renseigner correctement vos informations et votre adresse afin qu’ils puissent effectuer la livraison.

Ici, vous avez la possibilité d’ajouter un code de réduction promotionnel qui peut vous être donné sur un site comme celui-ci afin que vous puissiez faire votre premier achat en ligne beaucoup moins cher.

5. Quelles sont les méthodes de paiement de Tiendamia?

Il existe 4 modes de paiement pour payer les produits:

Carte de crédit / débit. Cela peut être la carte de n’importe quelle banque.Pay Pal. C’est le moyen le plus recommandé car vous n’avez pas à laisser vos données sur les pages Web. De plus, c’est la plus grande banque en ligne au monde et vous pouvez vous inscrire ici.Paiement en espèces. C’est l’un des meilleurs moyens de paiement de Tiendamia pour le Pérou, vous imprimez un billet qui vous donne la même page Web et vous l’annulez dans un agent ou une pharmacie qui a «Paiement en espèces».Paiement en plusieurs fois. Si vous disposez d’une carte Diners Club, vous aurez alors la possibilité de payer en plusieurs fois selon le prix des produits et les conditions de la banque. Site Web de Tiendamia, où vous trouverez des produits Amazon, Ebay ou Wish (Photo: screenshot / Tiendamia.pe)

6. Le produit à la porte de votre maison

Selon Carlos Villacorta, responsable pays de TiendaMIA au Pérou, vos produits arriveront chez vous entre 10 et 15 jours ouvrables, selon AméricaTV. Le site Web vous donne la possibilité de suivre vos achats en ligne, une fois que vous arrivez au Pérou, si vous habitez à Lima, vos produits passeront la douane et seront emmenés immédiatement à votre domicile.

Dans le cas où vous habitez en province, ils vous fournissent un code afin que vous puissiez faire un suivi sur le site Web d’Olva Courier. C’est aussi facile d’acheter chez Tiendamia depuis le Pérou.