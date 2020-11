Vendredi noir (Black Friday, en espagnol) est un événement commercial qui a lieu au mois de novembre, chaque année, aux États-Unis. Cette date a lieu un jour après Thanksgiving. Autrement dit, ce 2020 est célébré le vendredi 27 novembre. Cependant, cette édition sera totalement différente en raison de la pandémie causée par le coronavirus (COVID-19).

REGARDEZ ICI: Comment est né le Black Friday: l’histoire de la célèbre journée shopping

Bien qu’il ait son origine aux États-Unis, le vendredi noir il est célébré presque partout dans le monde. Lors de cette journée, les magasins physiques et virtuels (en ligne) proposent des remises, des offres et des promotions spéciales afin que le public puisse faire ses achats pour Noël. Mais comment cela se fera sur Black Friday 2020 au milieu de la pandémie? Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur cette journée spéciale.

Bien que ce soit un jour férié qui a commencé aux États-Unis, grâce à la mondialisation, il est également vécu au Pérou (Photo: AP)

COMMENT LE VENDREDI NOIR 2020 SE PLACERA-T-IL AU MILIEU DE LA PANDÉMIE?

Le monde entier est confronté à une crise sanitaire et économique causée par la pandémie COVID-19, cependant, qui n’a pas empêché les grandes entreprises de faire des offres intéressantes et des remises spéciales pendant sur Black Friday 2020. Cette conférence vise à promouvoir le commerce et à relancer l’économie.

Entreprises importantes de différents domaines tels que Amazon, eBay, Carrefour, El Corte Inglés ou Fnac ils se sont adaptés à la nouvelle normalité associée à la pandémie. C’est pourquoi le Black Friday 2020 se déroulera d’une manière différente des éditions précédentes.

En 2020, les entreprises ont avancé et élargi leur période d’offres pour faire face aux conditions “ spéciales ” apportées par COVID. Un autre point à prendre en compte cette année est les restrictions de mobilité et de capacité, car il faut le maintenir en distance sociale pour éviter les infections.

Dans ce contexte, les magasins et les marques qui vont participer à la Vendredi noir 2020 Ils optent pour la vente en ligne et élargissent leurs offres au fil du temps. Deux exemples en sont Amazon, qui a avancé des remises avec son Prime Day (13 et 14 octobre) et El Corte Inglés, qui a cédé du 11 au 14 octobre 15% de tous les achats.

Cette année-là, la pandémie «diluera considérablement le rôle de la Vendredi noir, car de nombreuses entreprises essaient déjà de gagner en notoriété à l’avance, offrant des jours de réduction pour capturer les achats programmés que vous aviez l’habitude de quitter pour la fin novembre ou décembre », explique Angela López, du cabinet de conseil Nielsen, selon un rapport d’El Mundo Espagne.

le Vendredi noir 2020 il sera plus «en ligne» que jamais. La pandémie et l’évolution des habitudes de consommation avec l’essor du commerce électronique ont donné la priorité aux achats en ligne. De cette manière, les agglomérations dans les magasins et la facilité d’achat sont évitées.

Pendant le Black Friday, les magasins physiques et virtuels (en ligne) proposent au public des offres spéciales et des promotions, et les gens en profitent pour faire leurs achats pour Noël (Photo: .)

REGARDEZ ICI: Black Friday 2020: quelles sont ses similitudes et ses différences avec le ‘Good end’

QUELLES REMISES SERONT-ELLES LE VENDREDI NOIR 2020?

Vendredi noir Il se caractérise par être une journée de remises et d’offres spéciales sur toutes sortes de produits, dans le but de promouvoir le commerce. Si des remises allant jusqu’à 60% ou 70% des années précédentes étaient observées, en 2019, elles étaient de 20% ou 30%.

Cette année, Amazon a confirmé qu’il offrirait des réductions allant jusqu’à 40%, selon un rapport du portail espagnol El Mundo.

QUELLE EST L’ORIGINE DU BLACK FRIDAY?

Le Black Friday ou Black Friday est né aux États-Unis. Cette fête a commencé dans les années 1960, lorsque les détaillants américains voulaient augmenter leurs ventes pendant les vacances.

Cependant, l’expression Vendredi noir Il a commencé à être utilisé dans le sens que nous connaissons aujourd’hui en 1961 dans la ville de Philadelphie, où il a été utilisé pour décrire le trafic dense de personnes et de véhicules qui remplissait les rues le lendemain de Thanksgiving.

Ce terme est devenu populaire vers 1966 et s’est répandu dans le reste des États à partir de 1975. Plus tard, une explication alternative au Black Friday a émergé, faisant référence au terme «noir» aux comptes des entreprises, qui vont des chiffres rouges noir grâce au surplus.

Au début, les remises n’étaient appliquées que pour une journée, mais ces dernières années, les entreprises ont prolongé le Black Friday tout au long du week-end ou pendant une semaine entière.

En complément de cette fête consumériste, il y a aussi le Cyber ​​Monday (cyber Monday, en espagnol) qui est une journée dédiée aux achats sur Internet et est célébrée le lundi après les vacances de Thanksgiving. Ce 2020 est célébré le 30 novembre.

Le Black Friday 2020 est célébré le vendredi 27 novembre (Photo: .)