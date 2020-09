Le premier samedi de football universitaire ne ressemblait à aucun de ceux qui l’avaient précédé. Heureusement, l’attaque précipitée de l’armée était là pour nous montrer que certaines choses restent les mêmes.

Les Black Knights ont couru pour 340 verges et cinq scores alors que l’armée a blanchi Middle Tennessee, 42-0, devant une foule limitée de 4300 cadets au stade Michie. Le stade en contient 38 000 et les personnes présentes étaient réparties dans les gradins.

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

La marge de victoire était la plus grande de l’armée dans un blanchissage depuis 1963, lorsque l’équipe a battu Wake Forest, 47-0.

Le match est tombé un jour qui comportait à l’origine plusieurs affrontements d’ouverture de saison de haut niveau, notamment: USC-Alabama, Florida State-West Virginia et Baylor-Ole Miss.

L’armée a marqué des touchés sur chacun de ses cinq entraînements jusqu’à la possession finale du match, lorsque l’attaque a effectué deux jeux pour épuiser le chronomètre. Son score final est venu sur un entraînement de 19 matchs et 99 verges qui a pris 12h26 de retard et ne comportait aucune tentative de passe.

Le jeu présentait également l’un des écrans de gestion de l’horloge les plus déroutants de la mémoire récente. Middle Tennessee a conduit le ballon à la ligne des 2 verges avec 48 secondes à jouer dans la première mi-temps et deux temps morts, et d’une façon ou d’une autre, il n’a pu obtenir que deux matches de jeu et repartir sans point.

Bravo, fans de Blue Raiders: un mauvais football vaut mieux que pas de football (peut-être).