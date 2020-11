Mis à jour le 22/11/2020 à 09:34

“Panthère noire 2«C’était l’un des projets les plus instables et les plus douteux de Marvel Studios, notamment en raison de la pandémie de coronavirus et de la mort de Chadwick Boseman, le protagoniste.

Selon le magazine spécialisé Le Hollywood Reporter, le tournage du film commencera à la mi-2021. Évidemment, l’histoire devra changer après la mort de Boseman et le média susmentionné a indiqué que le réalisateur Ryan Coogler s’est approché de la sélection de casting.

Il a également été commenté que l’acteur mexicain Tenoch Huerta entrerait dans le casting pour jouer l’un des antagonistes, mais jusqu’à présent, on ne sait pas quel personnage il s’agirait. Si tout se passe bien, il est présumé que «Panthère noire 2» sort en salles en 2022.

Jusqu’à présent, la réaction de Letitia Wright, l’un des protagonistes, qui a souligné il y a un mois qu’il était encore trop tôt pour enregistrer la bande Marvel. «Nous pleurons toujours le Tchad, donc ce n’est pas quelque chose à quoi je veux penser. L’idée de faire ‘Black Panther 2’ sans lui est un peu étrange», Il a condamné dans une interview au magazine Porter.

Il est à noter que fin août, la famille de l’acteur a communiqué sa mort sensible sur leurs réseaux sociaux. Dans la publicité, ils ont commenté que l’acteur avait été diagnostiqué avec un cancer du côlon et pendant quatre ans, il a fait face à la maladie alors qu’il était au stade 4 de la néoplasie.

