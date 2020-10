Mis à jour le 28/10/2020 à 22:37

BLACKPINK, sans aucun doute à ce stade, est l’un des groupes de kpop qui marque la génération actuelle. Ses singles deviennent souvent des succès instantanés sur Spotify et YouTube.

Cependant, ce n’est pas tout depuis BLACKPINK fait l’histoire maintenant d’une autre manière. Il s’avère que leur album “The Album” s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, un objectif qu’aucun autre groupe féminin de kpop.

Cela a été publié le 26 octobre par YG Entertainment par le biais d’une déclaration. Là, il est mentionné que, jusqu’à ce jour, 1’209 543 exemplaires de “The Album” ont été vendus.

Ce chiffre regroupe les 871355 enregistrements placés dans le pays d’origine du BLACKPINK, La Corée du Sud, les 319 300 exemplaires vendus aux États-Unis et en Europe, et les 18 888 disques vinyle LP. Ces derniers, étant une édition limitée, ont été épuisés en un rien de temps.

“The Album” est sorti le 2 octobre (oui, il y a moins d’un mois). Rapidement, les travaux ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

