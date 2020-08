Blake Coleman du Lightning a tout à fait le talent pour marquer des buts qui soulèvent constamment la question, “Comment a-t-il fait ça?”

Il a marqué quelques beautés à une main au cours de sa carrière, comme celle qu’il a décrochée lors du match d’ouverture de la saison d’octobre lorsque l’attaquant des Devils de l’époque a fait passer la rondelle devant le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck.

C’était certainement l’un des premiers candidats au but de l’année. Mais celui qu’il a marqué mardi soir contre le gardien des Bruins Jaroslav Halak a pris un tout autre cran.

Au cours de la première période du match 2, Coleman a pris la passe de Zach Bogosian – qui, soit dit en passant, faisait son propre mouvement impressionnant après s’être précipité sur la glace alors qu’il renversait la rondelle sur son coéquipier en tombant – et a marqué d’une manière ou d’une autre en sautant. parallèle à la glace.

Honnêtement, vous aurez juste besoin de le voir, des deux points de vue, pour le croire:

Facilement, un objectif du candidat d’été, sinon le vainqueur définitif déjà.

Le but était magnifique, de Bogosian divisant la défense des Bruins à Coleman qui a décollé et se retrouve dans le filet avec la rondelle. Et, bien sûr, cela a permis à Tampa Bay de faire partie du conseil d’administration.

Coleman a ajouté un deuxième but en troisième période pour donner à Tampa Bay une avance de courte durée 3-2.

Avec deux marqueurs dans la soirée, Coleman, qui a été acquis juste avant la date limite des échanges en février contre les Devils, compte maintenant trois buts et cinq points en 10 matchs en séries éliminatoires. Il a récolté 31 points (21 buts, 10 passes) en 57 matchs pour le New Jersey et une passe en neuf matchs pour Tampa Bay.