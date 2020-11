Mis à jour le 11/07/2020 à 14:33

Ansu Fati est devenu une victime pour Barcelone ce samedi après avoir affronté Betis pour le neuvième jour de La ligue espagnole, étant pratiquement exclu pour les défis restants de l’équipe catalane en 2020.

Le “joyau” des Catalans a quitté le terrain du Camp Nou à la mi-temps “par précaution”, a expliqué Ronald Koeman, mais avait déjà subi une blessure.

«Les tests effectués cet après-midi ont montré qu’Ansu Fati avait une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Le traitement à suivre sera déterminé dans les prochains jours », a annoncé le club à l’issue de la rencontre.

Le jeune joueur, qui vient d’avoir 18 ans, a été renversé dans la surface par Aissa Mandi, dans une action sanctionnée par un penalty, que le Français Antoine Griezmann (33 ans) a raté.

Fati a été soigné par l’équipe médicale du Barça, se levant et terminant la première partie, après quoi il a été remplacé par Lionel Messi.

Ansu Fati ne pourra pas rejoindre ce lundi l’équipe d’Espagne, pour laquelle il avait été convoqué par Luis Enrique pour les matches amicaux contre les Pays-Bas et la Ligue des Nations contre la Suisse et l’Allemagne. De plus, il perdrait les engagements de Barcelone pour la Liga et les champions dans le reste de l’année, car il faudrait au moins deux mois pour revenir devant les tribunaux.

