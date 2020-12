Mis à jour le 13/12/2020 à 20:12

Neymar Il a quitté le terrain du Parc des Princes en larmes ce dimanche après avoir subi une sévère infraction de la part de son compatriote Thiago Mendes, inquiétant les locaux et les étrangers dans les dernières minutes du match du PSG contre Lyon pour la 14e journée. Ligue 1 française.

La star brésilienne a eu le malheur que son pied gauche était entre les jambes de son rival et laissé sur une civière de la scène parisienne lorsque les remises étaient disputées, entre des expressions de douleur pour ce qui serait une blessure à la cheville.

À cet égard, il a été prononcé Neymar da Silva Santos Sr., père de l’éminent agresseur, qui a élevé la voix pour protester contre les arbitrages. “Wow … jusqu’à quand?”, A-t-il demandé avec indignation à travers un post sur Instagram.

«On se souvient tellement de cet excès de violence! Pourquoi ne pas arrêter la main dans un premier temps? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute? Faut-il regarder le VAR pour voir ce qu’est une expulsion? Avons-nous besoin du VAR pour remarquer une faute aussi violente? Avez-vous besoin de blesser quelqu’un pour prendre une décision honnête? », A affirmé le père de l’ailier du PSG.

“Un joueur applique des ciseaux irresponsables, violents, traverse l’espace physique d’un autre, sans même une option de défense … On ne mesure que tout au long du match où Neymar a subi la rotation traditionnelle des fautes, et toujours violentes, et avec ça on est nourrir ce type de joueur et d’attitude … Combien de temps ce sera la faute de la victime? », a déploré Neymar Sr.

Mendes, initialement sanctionné d’un carton jaune, a finalement reçu un rouge direct après avoir utilisé le VAR.

Neymar “est au kiné et aux services médicaux et il faut attendre les tests demain (lundi)”, a déclaré l’entraîneur parisien Thomas Tuchel après la rencontre en dialogue avec Téléfoot.

Des problèmes physiques ont déjà éloigné Neymar du terrain cette saison: une contagion de coronavirus l’été dernier (européen) et quelques problèmes dans les adducteurs fin novembre.

