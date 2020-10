Mis à jour le 28/10/2020 à 13:36

L’équipe de France ne finit pas de commencer cette saison et maintenant il leur en coûtera encore plus pour effectuer le duel difficile en Turquie, après leur star Neymar a été blessé lors du duel entre PSG vs Istanbul à la date 2 du groupe H de la Ligue des champions. Le Brésilien a demandé son changement en raison d’un inconfort musculaire.

L’attaquant brésilien a subi un coup dur et a dû être soigné par les médecins du club parisien. «Ney» est revenu sur le terrain bandé à la hauteur de la cuisse de sa jambe gauche, mais après quelques minutes à essayer de continuer normalement, il a demandé sa monnaie. Tuchel a immédiatement envoyé l’entrée de Pablo Sarabia.

Avec ce départ, dont il n’y a toujours pas de diagnostic de santé, Neymar devient automatiquement dans le doute pour le match de samedi contre Nantes pour la Ligue 1 et pour mercredi prochain contre Leipzig pour la Ligue des champions.

Les éliminatoires sont en danger

Si une rupture fibrillaire est confirmée, il est très difficile pour l’attaquant d’être à l’ordre en moins de 21 jours, il ne serait donc pas le 13 novembre lors du match de l’équipe brésilienne contre le Venezuela pour les éliminatoires. Et quatre jours plus tard, il visite l’Uruguay.

Le Paris Saint Germain est en visite à Istanbul Basaksehir pour la deuxième date du groupe H de la Ligue des champions, qui pour le moment a duré et sans points comme son rival de service. Ils mènent avec trois Manchester United et Leipzig, qui à 17 ans jouent à Old Trafford.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE