Melissa Satta et Kevin Prince Boateng Ils ont confirmé à travers leurs réseaux sociaux qu’ils étaient déjà officiellement séparés. Après de nombreuses années de relation avec des hauts et des bas, les deux ont décidé de mettre fin au mariage définitivement, et apparemment ils l’ont fait de manière amicale, ou du moins ils le reflètent dans leurs messages publiés sur Instagram, qui sont totalement retracés.

«Après une période de séparation, nous avons décidé d’interrompre définitivement notre relation, dans le plein respect des positions de chacun et en toute sérénité, sachant que nous continuerons à être un point de référence important l’un pour l’autre pour la croissance de notre fils Maddox. Merci pour ces neuf années … et pour le meilleur cadeau … Maddox », ont-ils écrit dans leur profil personnel.

L’ancien footballeur milanais ou barcelonais et le présentateur se sont rencontrés en 2011, car ils avaient une relation qu’ils ont officialisée en se mariant en 2016. Cependant, il a été un amour de nombreux hauts et bas jusqu’à ce qu’ils se séparent enfin. Melissa Satta en profite maintenant pour s’insinuer sur Instagram, où révolutionne ses 4,5 millions d’abonnés chaque fois qu’il publie une pose provocante.

Une Melissa Satta qui a fait la une en 2012 pour certaines déclarations qui ont apporté une queue et dont on se souvient encore aujourd’hui. L’Italien dévoilé qu’il avait des relations sexuelles avec Boateng «environ dix fois par jour», ajoutant que le sexe était l’une des causes pour lesquelles l’attaquant a été blessé, ce qui était particulièrement controversé compte tenu du salaire élevé que le joueur recevait.

«Dans le football, il faut faire attention à ce que vous dites, surtout quand il s’agit de sexe, vous ne pouvez pas imaginer le tourbillon qui est devenu. Je ne suis pas une nympho«L’influenceuse a dit plus tard, qui est maintenant engagée dans des campagnes publicitaires sur son profil Instagram et aussi en tant qu’entraîneur personnel.