Netflix a eu beaucoup de succès avec ses séries animées et ses premières d’anime qui ciblent un public plus mature. “Sang de zeusEst le dernier d’entre eux et mélange la mythologie grecque avec un mélodrame shakespearien et des séquences de combat impressionnantes que peu attendaient pour une production de plate-forme.

Animation de puissance est la maison créative et a méticuleusement conçu cette série qui suit Héron, un paria de Mont Olympe qui a une connexion compliquée avec Zeus. Héron plonge plus profondément dans le monde des dieux, tout en développant une dangereuse tentative de pouvoir parmi Dieu, l’être humain Oui le démon sur le rôle de Zeus sur l’Olympe.

Le programme est réalisé par la même société de production qui a créé “Castlevania», Et son style d’animation unique est une combinaison de style japonais et occidental qui a apporté de nombreux commentaires positifs à ce sujet et à sa précédente adaptation au plateforme de streaming.

“Sang de zeus“Complète parfaitement l’intrigue riche et complexe, qui à son tour équilibre sans effort la mythologie grecque traditionnelle et la tradition inventée par les showrunners, Charley Oui Vlas Parlapanides. Pour lui, Screenrant a expliqué sa fin afin qu’aucun fan ne se perde dans l’intrigue compliquée.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «BLOOD OF ZEUS» ET QUE SIGNIFIE-T-IL?

Explication de la fin de “Blood of Zeus” (Photo: Netflix)

Dans la finale de la saison, intitulée “Guerre pour l’Olympe», La véritable portée du plan mégalomane de Héra. Au début de la série, il a recruté Séraphins comme son serviteur réticent. Avec leur aide, il acquiert le chaudron contenant le esprits des géants et les libère de leur prison. Quand l’un des géants tente de l’attaquer, elle sort simplement son esprit de son corps à l’aide du chaudron.

Puis il mène sa nouvelle armée massive vers lui Olympe et dit aux géants de tuer Zeus. Pendant, Héron, Zeus, d’autres héros et dieux appartenant à sa faction se préparent au combat. Héron assume la responsabilité de sécuriser le chaudron. Pour Evios Oui Kofi cette guerre est une chance de rédemption.

Quand la bataille commence, Héron, Alexia, Evios Oui Kofi Ils se dirigent vers les chars à la fin de l’armée d’invasion, mais ils n’y trouvent pas le chaudron. Héron il se rend compte où il est: dans le ciel entouré des oiseaux sacrés de Héra. Il grimpe sur le dos de sa monture d’oiseau et vole là-bas.

Ailleurs, Zeus Oui Héra Ils se battent, bien qu’il continue d’essayer de lui faire comprendre la raison. Quand la foudre la frappe, elle perd le contrôle du chaudron et commence à tomber, avec Héron plonger derrière lui. Héra Oui Zeus Ils sont ensemble depuis des siècles et leur relation est devenue extrêmement destructrice, affectée par leurs défauts très humains, de la luxure à la cupidité en passant par la rage.

Bien que ce soit principalement la faute de Zeus, c’est lui qui essaie de le réparer. En fin de compte, il s’avère: ils s’aiment toujours. Comment Héra Il n’a aucun contrôle sur le chaudron, les géants sont libres d’attaquer leur ancien subjugateur. Zeus Il la sauve de l’une des attaques, mais est pris dans une autre. Alors que le géant se prépare à piétiner Héra par terre, Zeus utilise la dernière once de votre énergie pour Héra peut s’échapper.

Séraphins Il demande à nouveau à son frère de le rejoindre pour qu’ils puissent vaincre les dieux ensemble. Cependant, Héron Savoir quoi Séraphins il veut gouverner le monde pour lui-même, alors il le rejette. Pendant leur combat, Héron il prend enfin le contrôle de sa colère et ses yeux commencent à briller d’électricité.

Quand Séraphins le poignarde avec son bident, Héron il le pousse assez profondément en lui-même pour qu’il puisse percer son frère et le tuer. En guise de gage final de sa valeur, il attrape le chaudron et y attire les énergies des géants. Quand la saison se termine Héron il est dans Olympe, entouré de ses amis et de sa nouvelle famille.

Avec lui héritant des pouvoirs de son père, apparaît comme le successeur choisi par Zeus. Séraphins est mort et maintenant dans le Enfers, là où le dieu éponyme s’approche de lui. Le bident se révèle appartenir à Enfers. Quand j’étais en vie, Séraphins causé de grandes misères et destructions. Il est maintenant temps d’obtenir ce que vous méritez.

Enfers vous propose une offre pour vous faciliter la vie dans son royaume si vous vous agenouillez juste devant lui, faisant écho aux paroles de Héra avant. UNE Séraphins horrifié, il hurle, se rendant compte que même dans la mort, il n’est pas libre des plans des dieux et tout est prêt pour une deuxième saison.

