Les Blue Jays de Toronto seront prêts à décrocher une victoire de leur série de trois matchs contre les Yankees de New York mardi soir à Buffalo et, plus important encore, à resserrer leur emprise sur la deuxième place de la Ligue américaine de l’Est.

Les Blue Jays ont fait une déclaration catégorique lundi soir lors de leur premier match de la saison contre les Yankees lorsqu’ils ont surmonté un déficit de 6-2 avec une sixième manche de 10 points pour remporter une victoire de 12-7.

“C’était spécial parce que c’est presque un match éliminatoire tous les jours”, a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo. “Mais la façon dont nous l’avons fait, dans un match et en revenant. C’était une belle victoire.”

Les Blue Jays (23-18) ont deux matchs d’avance sur les Yankees (21-20) dans la division, les Rays de Tampa Bay étant premiers par 4 1/2 matchs.

Le droitier Taijuan Walker (3-2, 3.26 ERA) fera son troisième départ pour Toronto depuis son acquisition dans un échange avec les Mariners de Seattle. Les Yankees contreront avec l’ancien gaucher des Blue Jays JA Happ (1-1, 4,68).

En deux départs en carrière contre les Yankees, Walker a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,95. Il ne les a plus affrontés depuis 2016.

En sept départs en carrière contre les Blue Jays, Happ a une fiche de 3-2 avec une MPM de 3,72.

La grosse manche de Toronto lundi a été couronnée par le premier grand chelem en carrière de Danny Jansen. C’était la première manche de 10 points par les Blue Jays depuis le 31 août 2010 à Tampa Bay.

«J’ai l’impression que je me suis battu et que je me suis battu», a déclaré Jansen, qui est entré dans le match avec une frappe de 0,148 avec trois circuits et neuf points produits. “Le fait que je puisse avoir un impact avec un Grand Chelem – c’était juste un pur bonheur.”

La victime du gros coup de Jansen était Adam Ottavino, qui n’a pas réussi à sortir de six frappeurs et a été accusé de six points.

“Je n’ai jamais eu une manche comme ça auparavant”, a déclaré Ottavino. “C’est le pire sentiment au monde.”

Les Blue Jays sont sur une vague de 9-4 tandis que les Yankees ont perdu quatre d’affilée et sont dans une sécheresse de 5-14. Les Yankees occupaient la première place avant leur évanouissement.

Les Yankees ont eu neuf coups sûrs, dont trois circuits en solo lundi, et n’ont pas atteint les deux chiffres en coups sûrs pour 16 matchs consécutifs, à égalité pour la quatrième plus longue séquence de ce type de l’histoire de la franchise.

“Je pense vraiment qu’en tant qu’équipe, nous avons fait pression parce que nous voulons marquer des points”, a déclaré le défenseur central des Yankees Aaron Hicks, qui a effectué un home run lundi. “Nous voulons ce match où il est absolument hors de portée et nous n’avons pas été en mesure de faire cela. “

Les Yankees ont également été coupables de défense bâclée. Le joueur de premier but Luke Voit a commis une erreur dans le sixième sur un grounder qui aurait dû être le deuxième retiré. Voit a été l’un des rares frappeurs productifs de New York et a remporté deux coups sûrs, dont un home run, lundi.

“Nous n’avons que trois semaines pour le faire”, a déclaré Hicks. “Nous pensons que nous sommes toujours une équipe capable de faire cela. Nous ne produisons tout simplement pas pour le moment. Et nous sommes une équipe qui a l’habitude de produire et d’être au sommet de tous les classements en séries et tout ça. trucs, mais nous ne le faisons tout simplement pas et croyons que nous pouvons l’être. “

– Médias au niveau du champ